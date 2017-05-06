Сирия: военные эксперты рассказали, что на самом деле происходит в Ракке

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Ракка (Сирия), 6 мая. Военные эксперты опровергают информацию о скором освобождении Ракки, которое обещают США. Не является правдой, по их словам, и сообщения американских СМИ о том, что террористы ИГ* («Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая группировка) уже повержены и в панике бегут из города в Дейр эз-Зор. Начальник отдела исследований ближневосточных конфликтов института инновационного развития Антон Мардасов говорит, что боевики лишь частично переместили свои силы из Ракки, при этом они все еще беспрепятственно перемещаются между двумя городами.

«Ракка на самом деле не окружена. С севера осуществляют наступление курдские отряды народной самообороны, на востоке есть позиции СДС. Американцы высадились в районе Табки. А вот на западе и юго-западе всё проблемнее. Миграция боевиков ИГ в Дейр эз-Зор не прекращается. Провинция Дейр эз-Зор используется для ротации кадров ИГ», — цитирует Мардасова RT.

Ситуация в Ракке, где проходят регулярные бомбежки, весьма беспокоит ООН. Но пока дальше слов дело не заходит. Логично предположить, что речь сейчас должна вестись о создании гуманитарных коридоров для вывода местных жителей, которые тысячами гибнут в городе. При этом, подчеркивают эксперты, на сегодня нет точных данных о том, сколько мирных граждан остаются в Ракке.

* Организация запрещена на территории РФ.