В Ганновере эвакуируют 50 тысяч жителей из-за бомб Второй мировой войны

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Ганновер, 6 мая. Более 50-ти тысяч жителей немецкого города Ганновер эвакуируют из-за операции по разминированию бомб времен Второй мировой войны. Об этом сообщает Тhе Local.

По информации издания, предполагается обезвредить пять боеприпасов, общая масса которых составляет около четырех тонн.

Тhе Local уточняет, что эвакуации подверглись не только жилые дома, но и больница, а также завод. Городские власти надеются завершить все работы до вечера воскресенья.

Ранее бомба была обнаружена ныряльщиком в Ницце.