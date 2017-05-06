Без шанса на спасение: американские СМИ признали превосходство Су-35 перед F-35

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Вашингтон, 6 мая. Американский истребитель F-35 бессилен перед российским Су-35, при встрече один на один последний имеет явные преимущества. В этом уверен журналист Дэйв Маджумдар. Статья, в которой автор сравнивает два самолета, опубликована в журнале National Interest.

«Как поведет себя звено из четырех F-35, если они встретятся с четырьмя Су-35? Самый очевидный ответ — им придется сменить курс и позвать на помощь F-22 и F-15», — пишет он.

Летчику, находящемуся у штурвала американской «чудо-машины», необходимо приложить все усилия, чтобы избежать прямого столкновения, его шансы в ближнем бою минимальны, уверен журналист.