Сирия итоги за сутки на 7 мая 06.00: меморандум о зонах деэскалации вступил в силу, войска Асада готовятся деблокировать Дейр эз-Зор

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Сирия, 7 мая. Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирии вступил в силу. Сирийское командование перебрасывает элитные подразделения в район Пальмиры готовясь к кампании по снятию блокады ИГ* с Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): зачистила от боевиков десять строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; обезопасила границу с Ливаном на отрезке 113 км; готовится к операции по снятию блокады с Дейр эз-Зора; нейтрализовала несколько групп террористов ИГ в районе Дейр эз-Зора; установило контроль над селением Аз-Зилакият в провинции Хама.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к эвакуации своих боевиков из лагеря Ярмук к югу от Дамаска; вновь пытается захватить штабы «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

«Исламское государство»: обстреляло жилой квартал «Дейр эз-Зора» (погибла девочка); вывозит электротрансформаторы и медицинское оборудование из Ракки; сообщило о гибели 20 курдских бойцов в северной части провинции Ракка.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: предотвратила теракт в селении Кабасин к северу от Алеппо; в провинции Даръа вспыхнул вооруженный конфликт между подразделениями группировки.

Международная коалиция: ликвидировала двух эмиров ИГ в провинции Дейр эз-Зор; разрушила вторую за неделю мечеть в селении Ханида к западу от Ракки.

С шестого мая на территории Сирии вступил в силу меморандум о создании четырех зон деэскалации.

Первая наиболее обширная зона располагается на севере страны и охватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более одного миллиона человек.

Вторая расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Ар-Растан и Телль Биса, а также прилегающие к ним районы, в которых проживает около 180 тысяч мирных жителей.

Третья - Восточная Гута Дамаска, где проживает порядка 690 тысяч мирных жителей. Данная зона не охватывает удерживаемый боевиками исламистской группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» квартал Аль-Кабун на востоке столицы.

Четвертая – на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Даръа и Аль-Кунейтра. В данной зоне проживает до 800 тысяч мирных жителей.

Меморандум не распространяется на военные операции против террористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламское государство». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска относительно стабилизировалась после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации. Несмотря на ряд нарушений «режима тишины» в районе Аль-Мардж, где вооруженные исламисты открыли огонь по позициям правительственных войск, боевые действия в регионе на протяжении минувших суток не велись. Сирийская армия категорически опровергла сообщения о нанесении ударов по объектам боевиков в регионе. Радикалы, в свою очередь, обстреляли город Джармана и лагерь Аль-Вафидин. По данным информационного портала Damascus Now, ранения получили несколько мирных жителей.

Группировка «Джейш аль-Ислам»***** объявила днем ранее о прекращении операции против коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»), костяк которой составляют исламисты «Джейбхат Фатх аш-Шам»***, и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте. Тем не менее, локальные столкновения между сторонами фиксировались в районе населенных пунктов Мадьяра и Мисраба. Радикалы «Джейш аль-Ислам» возвели на территории между селениями земляные укрепления, опасаясь атаки на город Дума, свой крупнейший оплот в регионе.

Во второй половине дня представитель «Джейш аль-Ислам» обвинил противника в попытке захватить штабы группировки в селении Хош аль-Ашари. Командование «Файлак ар-Рахман», в свою очередь, подчеркнуло, что «Джейш аль-Ислам» не уйдет от ответственности за совершенные в Восточной Гуте преступления.

По данным Damascus Now, боевики «Джейш аль-Ислам» захватили более 130 женщин, являющихся родственницами радикалов «Организация освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман». Заложницы, многие из которых являются гражданами соседних государств, были доставлены в Думу вместе с отобранной у местного населения электротехникой, продовольствием и солнечными батареями. Мародерство исламистов вызвало акты недовольства со стороны местных жителей в ряде населенных пунктов.

В городах Арбин и Замалка боевики «Файлак ар-Рахман» проводили серию массовых арестов. Среди захваченных радикалами граждан были представители местного самоуправления и религиозные деятели.

Объявление режима прекращения огня в зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на фронте в квартале Аль-Кабун. На протяжении минувших суток правительственные войска при активной поддержке ВВС Сирии успешно развивали наступление в юго-восточной части квартала, установив контроль над десятью строениями в окрестностях промышленного института. Точными ракетными удары были уничтожены траншеи и подземные ходы, вырытые блокированными в Аль-Кабуне исламистами. Десятки радикалов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» отказались сложить оружие и были заживо похоронены под завалами. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N. Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News, в свою очередь, утверждает, что наступление сирийской армии в квартале было остановлено, однако данная информация противоречит снимкам, которые публиковали находящиеся на месте событий военкоры.

Длительные переговоры между властями и боевиками «Организации освобождения Леванта» к югу от Дамаска увенчались успехом. Частично контролирующие лагерь палестинских беженцев Ярмук исламисты будут эвакуированы в провинцию Идлиб. Тем не менее, по данным Damascus Now, вывод боевиков и членов их семей был отложен.

Наиболее удачно для сирийской армии ситуация складывается к северо-западу от столицы. По данным правительственного информационного портала Military Media, силы Башара Асада, базирующиеся в скалистом районе Ат-Тафиль и в окрестностях селений Сабна и Ад-Дарра, смогли совместно с ливанским ополчением соединиться с подразделениями, занимающими позиции в районе населенных пунктов Аз-Забадани и Амуда Балудан. Таким образом, правительственные войска создали единый фронт от района Аз-Забадани до Западного Каламуна, полностью обезопасив отрезок границы с Ливаном длиной 113 км и установив контроль над районом площадью более 500 квадратных километров.

Провинция Латакия

Ситуация в провинции Латакия на протяжении минувших суток оставалась относительно стабильной. По данным активистов, боевики незаконных вооруженных формирований нарушили вступивший в силу на северо-востоке региона режим прекращения огня, обстреляв укрепленные пункты правительственных войск в районе селения Кабана в Курдских горах. Других инцидентов зафиксировано не было.

Провинция Алеппо

Противоречивые сообщения приходили из северо-западной части провинции Алеппо. По данным Damascus Now, в последние 24 часа в районах, прилегающих к линии соприкосновения между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями в квартале Ар-Рашидин и в окрестностях населенного пункта Аль-Мансура, установилось затишье.

Пресс-центр «Революционных сил Сирии» (RFS), в свою очередь, обвинил правительственные войска в нарушении «режима тишины». Согласно поступившим данным, боевики отразили атаку сил Башара Асада на селение Баянун к северу от Алеппо, три военнослужащих были убиты, бульдозер, с помощью которого они возводили земляные укрепления, уничтожен. Источник также утверждает, что артиллерия сирийской армии обстреляла занятые боевиками населенные пункты Анадан, Баянун и Хайян. Достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Исламистская группировка «Аджнад аш-Шам» признала, что ее полевой командир Фади Ад-Дагим и несколько боевиков из его окружения были ликвидированы в ходе столкновений с силами Башара Асада к югу от Алеппо.

В восточной части региона правительственные войска без особого успеха продолжали кампанию против ИГ. По данным информационного портала Al-Hadath News, силы Башара Асада вели ожесточенные бои с террористами на подступах к военному аэродрому «Аль-Джирах». Боевая авиация нанесла ряд ударов по позициям радикалов в районе стратегически важного объекта и близ населенного пункта Маскана, последнего оплота группировки в регионе.

Напомним, что в ходе успешного наступления в первые месяцы этого года правительственным войскам удалось освободить от ИГ обширные территории на востоке провинции. Продвижение сирийской армии, однако, приостановилось, после того как бойцы элитного подразделения «Тигры» были переброшены в провинцию Хама. Экстремисты оказывают упорное сопротивление, стремясь сохранить контроль над авиабазой.

Местные власти тем временем начали крупную операцию по возвращению беженцев из лагеря Джибрин в освобожденные от ИГ селения, располагающиеся на берегу Евфрата к востоку от Алеппо. Заместитель губернатора провинции Хамид Кенно заявил журналистам, что согласно плану, в свои дома вернутся 12 тысяч человек.

Контролирующие город Аль-Баб и его окрестности боевики «Свободной сирийской армии» обнаружили заминированный автомобиль в селении Кабасин. По данным активистов, был задержан подозреваемый, принадлежащий к «Рабочей партии Курдистана».

Необходимо напомнить, что турецкие власти, поддерживающие ССА, считают «Рабочую партию» террористической организацией и проводят против нее кампанию на территории Сирии и Ирака.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс правительственные войска продолжают кампанию против ИГ.

Отразив контратаку радикалов, сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** установила контроль над высотами Ар-Раджм Аль-Али и Теллат аш-Шиха к северу от гор Аш-Шумария. Об этом сообщили в пресс-центре NDF. По данным правительственного информационного портала Military Media, ВВС Сирии тем временем нанесли удары по объектам террористов в селении Аль-Хабра, уничтожив склад с оружием.

К югу от освобожденной Пальмиры сирийская армия отразила атаку ИГ в районе Ас-Суккари, радикалы понесли потери. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

На протяжении минувших суток боевая авиация наносила массированные удары по позициям и скоплениям террористов к востоку от Пальмиры – в районе нефтетранзитной станции №2, близ дворца Каср аль-Хейр Аш-Шарки и на шоссе, ведущем в город Ас-Сухна. Об этом сообщали источники в СМИ. Террористы, в свою очередь, обстреливали позиции сирийской армии.

Напомним, что в настоящий момент основное наступление правительственных войск в восточной части провинции Хомс развивается в северном направлении. Продвинувшись на 50 километров от освобожденного газового месторождения Аш-Шаир, силы Башара Асада смогут обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, а также окружить территорию, на которой располагается более ста захваченных террористами селений. Кроме того, успех данной кампании станет серьезным ударом по позициям ИГ в восточной части провинции Хама.

Одновременно с этим дополнительные подразделения прибывают на фронт к востоку от Пальмиры. В частности, в район были переброшены отряды республиканской гвардии и спецподразделение «Тигры». Военные источники сообщают, что в ближайшее время ударная группировка правительственных войск под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, командующего «Тигров», начнет кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку города Дейр эз-Зор. Затем сирийская армия продолжит наступление в юго-восточном направлении на город Альбу Камаль, в то время как иракские войска начнут операцию по освобождению от террористов приграничного города Аль-Каим.

Тем не менее, силы Башара Асада могут обнаружить на своем пути неожиданное препятствие. Представитель группировки «Войска пустыни», формирования поддерживаемой США «Свободной сирийской армии», Абу Хайдер заявил, что боевики в ходе ожесточенных столкновений с ИГ установили контроль над оазисом Далхуз и селением Аль-Халба в 70 км к югу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс.

Целью наступления боевиков ССА также является Альбу Камаль. Таким образом, перед сирийской армией встает необходимость провести кампанию по снятию блокады с Дейр эз-Зора в кратчайшие сроки. Серьезным подспорьем здесь оказалось бы новое наступление «Демократических сил Сирии» (SDF)**** к северо-западу от Дейр эз-Зора, однако это в большей степени зависит от того, насколько скоро курды смогут сломить сопротивление террористов в городе Ат-Табка в провинции Ракка и перейти к последнему этапу операции по освобождению «столицы халифата».

Ситуация в других районах провинции на протяжении минувших суток оставалась относительно стабильной. По данным активистов, сирийская армия нанесла удары по скоплениям боевиков незаконных вооруженных формирований на территории между селениями Ас-Саан Аль-Асвад и Аль-Заафрания к северу от Хомса, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные позиционные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*. Правительственные войска, установившие днем ранее контроль над зданием электроэнергетической кампании и рядам близлежащих селений к югу от города, продолжали теснить противника в районе кладбища на протяжении минувших суток.

«Исламское государство» понесло потери в живой силе и военной технике в результате массированных ударов ВВС Сирии. Одновременно с этим силы Башара Асада уничтожили два оснащенных тяжелыми пулеметами автомобиля группировки и несколько групп радикалов в юго-западных окрестностях Дейр эз-Зора. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, утверждают, что в результате боев накануне погибли десять военнослужащих САА. В соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение артиллерийского орудия сил Башара Асада в квартале Харабиш.

По данным активистов, в районе Ар-Расафа радикалы взорвали подземный ход, вырытый бойцами правительственных войск.

Боевики также обстреливали с помощью беспилотников блокированный квартал Аль-Кусур. В результате погибла девочка, четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Одновременно с подготовкой наступления на Дейр эз-Зор с направления Пальмиры сирийское командование укрепляет группировку войск в самом городе. Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что в ближайшие дни на базе 137-й бригады к югу от столицы провинции высадятся несколько сотен бойцов республиканской гвардии из Восточной Гуты Дамаска.

Военные эксперты отмечают, что снятие блокады с Дейр эз-Зора станет большим достижением в кампании против ИГ на территории Сирии. В настоящий момент провинция, большая часть которой находится под контролем террористов, является основным плацдармом группировки в стране. Несмотря на упорное сопротивление правительственных войск в столице региона и ряд поражений, которые нанесли радикалам курдские формирования к северо-западу от Дейр эз-Зора, «Исламское государство» сохраняет сильные позиции в провинции и контролирует находящиеся здесь богатые нефтегазовые месторождения. Неслучайно, что именно Дейр эз-Зор является альтернативной столицей «исламского халифата» в свете поражений ИГ в Ракке и иракском Мосуле.

Наряду с сирийской армией операции против ИГ в регионе проводят ВВС международной коалиции. Два эмира группировки – Абу Сайяф Хасарат и Абу Имар Аль-Ираки – были уничтожены ударом беспилотника в селении Аль-Бакаан на северо-востоке региона. Об этом сообщило информационное агентство ARA News со ссылкой на военные источники.

Союзная авиация также нанесла удары по удерживаемому радикалами городу Аль-Маядин на юго-востоке региона и уничтожила несколько плавсредств на Евфрате. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Даръа

Ситуация в провинции Даръа на протяжении минувших суток оставалась нестабильной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации.

По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), в ответ на обстрел радикалами подконтрольного правительству района Хирбат Газала сирийская армия нанесла удары по огневым позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях селения Аль-Гария Аль-Гарбия на востоке региона.

Активисты также утверждают, что силы Башара Асада обстреляли удерживаемое боевиками селение Ас-Сура, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В районе селений Аль-Ядуда и Аль-Музейриб на северо-западе региона вспыхнул конфликт между подразделениями «Свободной сирийской армии» (ССА)**. По данным активистов, в ходе столкновений были ликвидированы несколько боевиков, в том числе полевой командир Хасан Малик Аль-Мусалама. Еще один высокопоставленный боевик – Шахир Абдалла аз-Зубани - был уничтожен в Аль-Музейрибе в результате взрыва заложенной в его автомобиль бомбы.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается стабильной даже после вступления в силу меморандума о зонах безопасности. Боевая авиация приостановила вылеты в регионе. Активисты, тем не менее, утверждают, что правительственные войска, базирующиеся в северной части провинции Хама, нанесли прошлой ночью удары по объектам боевиков в окрестностях города Джиср аш-Шугур к западу от Идлиба. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Боевики «Ахрар аш-Шам» захватили штабы и склады «Джейш аль-Ислам»***** в селении Бабиска к северу от Идлиба. В населенном пункте активистами были зафиксированы столкновения, после того как радикалы проигравшей стороны отказались сложить оружие и сдать свои объекты без боя.

В селении Джарджаназ на юге региона тем временем завязались столкновения между представителями двух местных кланов. В попытке урегулировать конфликт в селение вошли боевики незаконных вооруженных формирований. В результате был ликвидирован командующий сил «Файлак ар-Рахман» в секторе Алеппо Джумаат Ас-Салим .

Турецкое командование тем временем продолжает сосредотачивать крупные силы у границ провинции. Вопреки заявлениям о том, что данная мера направлена на наблюдение за выполнением сторонами условий перемирия, активисты уверены, что Анкара готовится ко вторжению на территорию Сирии. В частности, возведенная на границе между двумя государствами стена была демонтирована в нескольких местах. Об этом сообщило близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские отряды близки к освобождению от террористов города Ат-Табка.

Ряд источников утверждают, что к настоящему моменту город полностью перешел под контроль SDF, СМИ публикуют снимки из освобожденных кварталов.

По данным некоторых активистов, террористы продолжают скрываться среди населения освобожденных кварталов, регулярно совершая вылазки. Другие источники сообщают, что боевики отступили к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС в силу заключенной с курдами договоренности. Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, публикуют видео с террористами на улицах Ат-Табки.

Активисты сообщают, что «Демократические силы» арестовали несколько сотрудников Евратской ГЭС по обвинению в причастности к ИГ.

Боевики тем временем обстреляли военный аэродром к югу от Ат-Табки. Курдские формирования в ответ открыли огонь из тяжелой артиллерии по удерживаемому террористами селению Аль-Мансура.

ВВС коалиции, в свою очередь, нанесли удары по мечети в селении Ханида к западу от Ракки. По данным активистов, здание было полностью разрушено. Сообщений о пострадавших не поступало. Необходимо напомнить, что это уже вторая за неделю мечеть в населенном пункте, разрушенная при налете союзной авиации.

В северной части региона смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции SDF в районе населенного пункта Хазима. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в результате погибли 20 курдских бойцов, еще десять получили ранения. Четыре транспортных средства «Демократических сил» были уничтожены. По данным информационного портала ARA News, в результате атаки ранения получили четыре беженца.

Гуманитарная ситуация в захваченных ИГ районах провинции Ракка остается катастрофической. По данным активистов, боевики демонтировали электротрансформаторы и оборудование, использующееся в пекарнях в столице региона, и переправляют их в город Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, террористами также было вывезено медицинское оборудование.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наиболее нестабильной из зон деэскалации на территории Сирии. На протяжении минувших суток боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей формирований обстреливали Махраду, крупнейший христианский город на территории Сирии.

В ответ сирийская армия возобновила кампанию против радикалов в регионе. В ходе ожесточенных боев силам Башара Асада удалось вернуть себе контроль над селением Аз-Зилакият к северу от города Халфая. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media. По данным Damascus Now, правительственные войска также нанесли удары по объектам боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зита.

В восточной части провинции боевая авиация атаковала позиции ИГ в районе населенного пункта Укейрибат, основного оплота группировки в регионе. Боевики понесли потери. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

* Организация запрещена на территории РФ.