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Сводки из Сирии
Сирия итоги за сутки на 7 мая 06.00: меморандум о зонах деэскалации вступил в силу, войска Асада готовятся деблокировать Дейр эз-Зор

Сирия итоги за сутки на 7 мая 06.00: меморандум о зонах деэскалации вступил в силу, войска Асада готовятся деблокировать Дейр эз-Зор

6:00  7 Мая 2017
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Сирийская армия

Сирия, 7 мая. Меморандум о создании зон деэскалации на территории Сирии вступил в силу. Сирийское командование перебрасывает элитные подразделения в район Пальмиры готовясь к кампании по снятию блокады ИГ* с Дейр эз-Зора. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): зачистила от боевиков десять строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; обезопасила границу с Ливаном на отрезке 113 км; готовится к операции по снятию блокады с Дейр эз-Зора; нейтрализовала несколько групп террористов ИГ в районе Дейр эз-Зора; установило контроль над селением Аз-Зилакият в провинции Хама.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовится к эвакуации своих боевиков из лагеря Ярмук к югу от Дамаска; вновь пытается захватить штабы «Джейш аль-Ислам» в Восточной Гуте.

«Исламское государство»: обстреляло жилой квартал «Дейр эз-Зора» (погибла девочка); вывозит электротрансформаторы и медицинское оборудование из Ракки; сообщило о гибели 20 курдских бойцов в северной части провинции Ракка.

«Свободная сирийская армия» (ССА)**: предотвратила теракт в селении Кабасин к северу от Алеппо; в провинции Даръа вспыхнул вооруженный конфликт между подразделениями группировки.

Международная коалиция: ликвидировала двух эмиров ИГ в провинции Дейр эз-Зор; разрушила вторую за неделю мечеть в селении Ханида к западу от Ракки.

Карта военного конфликта в Сирии

С шестого мая на территории Сирии вступил в силу меморандум о создании четырех зон деэскалации.

Первая наиболее обширная зона располагается на севере страны и охватывает провинцию Идлиб, а также граничащие с ней северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама с населением более одного миллиона человек.

Вторая расположена на севере провинции Хомс. В нее вошли города Ар-Растан и Телль Биса, а также прилегающие к ним районы, в которых проживает около 180 тысяч мирных жителей.

Третья - Восточная Гута Дамаска, где проживает порядка 690 тысяч мирных жителей. Данная зона не охватывает удерживаемый боевиками исламистской группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» квартал Аль-Кабун на востоке столицы.

Четвертая – на юге Сирии в приграничных с Иорданией районах провинций Даръа и Аль-Кунейтра. В данной зоне проживает до 800 тысяч мирных жителей.

Меморандум не распространяется на военные операции против террористических группировок «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламское государство». Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска относительно стабилизировалась после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации. Несмотря на ряд нарушений «режима тишины» в районе Аль-Мардж, где вооруженные исламисты открыли огонь  по позициям правительственных войск, боевые действия в регионе на протяжении минувших суток не велись. Сирийская армия категорически опровергла сообщения о нанесении ударов по объектам боевиков в регионе. Радикалы, в свою очередь, обстреляли город Джармана и лагерь Аль-Вафидин. По данным информационного портала Damascus Now, ранения получили несколько мирных жителей.

Группировка «Джейш аль-Ислам»***** объявила днем ранее о прекращении операции против коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта»), костяк которой составляют исламисты «Джейбхат Фатх аш-Шам»***, и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» в Восточной Гуте.  Тем не менее, локальные столкновения между сторонами фиксировались в районе населенных пунктов Мадьяра и Мисраба. Радикалы «Джейш аль-Ислам» возвели на территории между селениями земляные укрепления, опасаясь атаки на город Дума, свой крупнейший оплот в регионе.

Во второй половине дня представитель «Джейш аль-Ислам» обвинил противника в попытке захватить штабы группировки в селении Хош аль-Ашари. Командование «Файлак ар-Рахман», в свою очередь, подчеркнуло, что «Джейш аль-Ислам» не уйдет от ответственности за совершенные в Восточной Гуте преступления.

Восточная Гута Дамаска

По данным Damascus Now, боевики «Джейш аль-Ислам» захватили более 130 женщин, являющихся родственницами радикалов «Организация освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман». Заложницы, многие из которых являются гражданами соседних государств, были доставлены в Думу вместе с отобранной у местного населения электротехникой, продовольствием и солнечными батареями. Мародерство исламистов вызвало акты недовольства со стороны местных жителей в ряде населенных пунктов.

В городах Арбин и Замалка боевики «Файлак ар-Рахман» проводили серию массовых арестов. Среди захваченных радикалами граждан были представители местного самоуправления и религиозные деятели.

Объявление режима прекращения огня в зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на фронте в квартале Аль-Кабун. На протяжении минувших суток правительственные войска при активной поддержке ВВС Сирии успешно развивали наступление в юго-восточной части  квартала, установив контроль над десятью строениями в окрестностях промышленного института. Точными ракетными удары были уничтожены траншеи и подземные ходы, вырытые блокированными в Аль-Кабуне исламистами. Десятки радикалов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» отказались сложить оружие и были заживо похоронены под завалами. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N. Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News, в свою очередь, утверждает, что наступление сирийской армии в квартале было остановлено, однако данная информация противоречит снимкам, которые публиковали находящиеся на месте событий военкоры. 

Аль-Кабун

Длительные переговоры между властями и боевиками «Организации освобождения Леванта» к югу от Дамаска увенчались успехом. Частично контролирующие лагерь палестинских беженцев Ярмук исламисты будут эвакуированы в провинцию Идлиб. Тем не менее, по данным Damascus Now, вывод боевиков и членов их семей был отложен.

Наиболее удачно для сирийской армии ситуация складывается к северо-западу от столицы. По данным правительственного информационного портала Military Media, силы Башара Асада, базирующиеся в скалистом районе Ат-Тафиль и в окрестностях селений Сабна и Ад-Дарра, смогли совместно с ливанским ополчением соединиться с подразделениями, занимающими позиции в районе населенных пунктов Аз-Забадани и Амуда Балудан. Таким образом, правительственные войска создали единый фронт от района Аз-Забадани до Западного Каламуна, полностью обезопасив отрезок границы с Ливаном длиной 113 км и установив контроль над районом площадью более 500 квадратных километров.

Провинция Латакия

Ситуация в провинции Латакия на протяжении минувших суток оставалась относительно стабильной. По данным активистов, боевики незаконных вооруженных формирований нарушили вступивший в силу на северо-востоке региона режим прекращения огня, обстреляв укрепленные пункты правительственных войск в районе селения Кабана в Курдских горах. Других инцидентов зафиксировано не было.

Провинция Алеппо

Противоречивые сообщения приходили из северо-западной части провинции Алеппо. По данным Damascus Now, в последние 24 часа в районах, прилегающих к линии соприкосновения между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями в квартале Ар-Рашидин и в окрестностях населенного пункта Аль-Мансура, установилось затишье.

Пресс-центр «Революционных сил Сирии» (RFS), в свою очередь, обвинил правительственные войска в нарушении «режима тишины». Согласно поступившим данным, боевики отразили атаку сил Башара Асада на селение Баянун к северу от Алеппо, три военнослужащих были убиты, бульдозер, с помощью которого они возводили земляные укрепления, уничтожен. Источник также утверждает, что артиллерия сирийской армии обстреляла занятые боевиками населенные пункты Анадан, Баянун и Хайян. Достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Исламистская группировка «Аджнад аш-Шам» признала, что ее полевой командир Фади Ад-Дагим и несколько боевиков из его окружения были ликвидированы в ходе столкновений с силами Башара Асада к югу от Алеппо.

Военные действия в провинции Алеппо

В восточной части региона правительственные войска без особого успеха продолжали кампанию против ИГ. По данным информационного портала Al-Hadath News, силы Башара Асада вели ожесточенные бои с террористами на подступах к военному аэродрому «Аль-Джирах».  Боевая авиация нанесла ряд ударов по позициям радикалов в районе стратегически важного объекта и близ населенного пункта Маскана, последнего оплота группировки в регионе.

Напомним, что в ходе успешного наступления в первые месяцы этого года правительственным войскам удалось освободить от ИГ обширные территории на востоке провинции. Продвижение сирийской армии, однако, приостановилось, после того как бойцы элитного подразделения «Тигры» были переброшены в провинцию Хама. Экстремисты оказывают упорное сопротивление, стремясь сохранить контроль над авиабазой.

Местные власти тем временем начали крупную операцию по возвращению беженцев из лагеря Джибрин в освобожденные от ИГ селения, располагающиеся на берегу Евфрата к востоку от Алеппо. Заместитель губернатора провинции Хамид Кенно заявил журналистам, что согласно плану, в свои дома вернутся 12 тысяч человек.

Контролирующие город Аль-Баб и его окрестности боевики «Свободной сирийской армии» обнаружили заминированный автомобиль в селении Кабасин. По данным активистов, был задержан подозреваемый, принадлежащий к «Рабочей партии Курдистана».

Необходимо напомнить, что турецкие власти, поддерживающие ССА, считают «Рабочую партию» террористической организацией и проводят против нее кампанию на территории Сирии и Ирака.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс правительственные войска продолжают кампанию против ИГ.

Карта военных действий - Хомс

Отразив контратаку радикалов, сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** установила контроль над высотами Ар-Раджм Аль-Али и Теллат аш-Шиха к северу от гор Аш-Шумария. Об этом сообщили в пресс-центре NDF. По данным правительственного информационного портала Military Media, ВВС Сирии тем временем нанесли удары по объектам террористов в селении Аль-Хабра, уничтожив склад с оружием.

К югу от освобожденной Пальмиры сирийская армия отразила атаку ИГ в районе Ас-Суккари, радикалы понесли потери. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

На протяжении минувших суток боевая авиация наносила массированные удары по позициям и скоплениям террористов к востоку от Пальмиры – в районе нефтетранзитной станции №2, близ дворца Каср аль-Хейр Аш-Шарки и на шоссе, ведущем в город Ас-Сухна. Об этом сообщали источники в СМИ. Террористы, в свою очередь, обстреливали позиции сирийской армии.

Напомним, что в настоящий момент основное наступление правительственных войск в восточной части провинции Хомс развивается в северном направлении. Продвинувшись на 50 километров от освобожденного газового месторождения Аш-Шаир, силы Башара Асада смогут обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия, свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо, а также окружить территорию, на которой располагается более ста захваченных террористами селений. Кроме того, успех данной кампании станет серьезным ударом по позициям ИГ в восточной части провинции Хама.

"Тигры"

Одновременно с этим дополнительные подразделения прибывают на фронт к востоку от Пальмиры. В частности, в район были переброшены отряды республиканской гвардии и спецподразделение «Тигры». Военные источники сообщают, что в ближайшее время ударная группировка правительственных войск под командованием бригадного генерала Сухейля аль-Хасана, командующего «Тигров», начнет кампанию по снятию блокады с располагающегося в 170 километрах к северо-востоку города Дейр эз-Зор. Затем сирийская армия продолжит наступление в юго-восточном направлении на город Альбу Камаль, в то время как иракские войска начнут операцию по освобождению от террористов приграничного города Аль-Каим.

Тем не менее, силы Башара Асада могут обнаружить на своем пути неожиданное препятствие. Представитель группировки «Войска пустыни», формирования поддерживаемой США «Свободной сирийской армии», Абу Хайдер заявил, что боевики в ходе ожесточенных столкновений с ИГ установили контроль над оазисом Далхуз и селением Аль-Халба в 70 км к югу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс.

Целью наступления боевиков ССА также является Альбу Камаль. Таким образом, перед сирийской армией встает необходимость провести кампанию по снятию блокады с Дейр эз-Зора в кратчайшие сроки. Серьезным подспорьем здесь оказалось бы новое наступление «Демократических сил Сирии» (SDF)**** к северо-западу от Дейр эз-Зора, однако это в большей степени зависит от того, насколько скоро курды смогут сломить сопротивление террористов в городе Ат-Табка в провинции Ракка и перейти к последнему этапу операции по освобождению «столицы халифата».

Ситуация в других районах провинции на протяжении минувших суток оставалась относительно стабильной. По данным активистов, сирийская армия нанесла удары по скоплениям боевиков незаконных вооруженных формирований на территории между селениями Ас-Саан Аль-Асвад и Аль-Заафрания к северу от Хомса, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные позиционные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*.  Правительственные войска, установившие днем ранее контроль над зданием электроэнергетической кампании и рядам близлежащих селений к югу от города, продолжали теснить противника в районе кладбища на протяжении минувших суток.

«Исламское государство» понесло потери в живой силе и военной технике в результате массированных ударов ВВС Сирии. Одновременно с этим силы Башара Асада уничтожили два оснащенных тяжелыми пулеметами автомобиля группировки и несколько групп радикалов в юго-западных окрестностях Дейр эз-Зора. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, утверждают, что в результате боев накануне погибли десять военнослужащих САА. В соцсетях было опубликовано видео, на котором запечатлено уничтожение артиллерийского орудия сил Башара Асада в квартале Харабиш.

По данным активистов, в районе Ар-Расафа радикалы взорвали подземный ход, вырытый бойцами правительственных войск.

Боевики также обстреливали с помощью беспилотников блокированный квартал Аль-Кусур. В результате погибла девочка, четыре мирных жителя получили ранения. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Одновременно с подготовкой наступления на Дейр эз-Зор с направления Пальмиры сирийское командование укрепляет группировку войск в самом городе. Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что в ближайшие дни на базе 137-й бригады к югу от столицы провинции высадятся несколько сотен бойцов республиканской гвардии из Восточной Гуты Дамаска.

Военные эксперты отмечают, что снятие блокады с Дейр эз-Зора станет большим достижением в кампании против ИГ на территории Сирии. В настоящий момент провинция, большая часть которой находится под контролем террористов, является основным плацдармом группировки в стране. Несмотря на упорное сопротивление правительственных войск в столице региона и ряд поражений, которые нанесли радикалам курдские формирования к северо-западу от Дейр эз-Зора, «Исламское государство» сохраняет сильные позиции в провинции и контролирует находящиеся здесь богатые нефтегазовые месторождения. Неслучайно, что именно Дейр эз-Зор является альтернативной столицей «исламского халифата» в свете поражений ИГ в Ракке и иракском Мосуле.

Дейр эз-Зор

Наряду с сирийской армией операции против ИГ в регионе проводят ВВС международной коалиции. Два эмира группировки – Абу Сайяф Хасарат и Абу Имар Аль-Ираки – были уничтожены ударом беспилотника в селении Аль-Бакаан на северо-востоке региона. Об этом сообщило информационное агентство ARA News со ссылкой на военные источники.

Союзная авиация также нанесла удары по удерживаемому радикалами городу Аль-Маядин на юго-востоке региона и уничтожила несколько плавсредств на Евфрате. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor24.

Провинция Даръа

Ситуация в провинции Даръа на протяжении минувших суток оставалась нестабильной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации.

По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), в ответ на обстрел радикалами подконтрольного правительству района Хирбат Газала сирийская армия нанесла удары по огневым позициям незаконных вооруженных формирований в окрестностях селения Аль-Гария Аль-Гарбия на востоке региона.

Активисты также утверждают, что силы Башара Асада обстреляли удерживаемое боевиками селение Ас-Сура, однако достоверного подтверждения данной информации не поступало.

В районе селений Аль-Ядуда и Аль-Музейриб на северо-западе региона вспыхнул конфликт между подразделениями «Свободной сирийской армии» (ССА)**. По данным  активистов, в ходе столкновений были ликвидированы несколько боевиков, в том числе полевой командир Хасан Малик Аль-Мусалама.  Еще один высокопоставленный боевик – Шахир Абдалла аз-Зубани - был уничтожен в Аль-Музейрибе в результате взрыва заложенной в его автомобиль бомбы.

Боевики ССА - Даръа

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается стабильной даже после вступления в силу меморандума о зонах безопасности. Боевая авиация приостановила вылеты в регионе. Активисты, тем не менее, утверждают, что правительственные войска, базирующиеся в северной части провинции Хама, нанесли прошлой ночью удары по объектам боевиков в окрестностях города Джиср аш-Шугур к западу от Идлиба. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Боевики «Ахрар аш-Шам» захватили штабы и склады «Джейш аль-Ислам»***** в селении Бабиска к северу от Идлиба. В населенном пункте активистами были зафиксированы столкновения, после того как радикалы проигравшей стороны отказались сложить оружие и сдать свои объекты без боя.

В селении Джарджаназ на юге региона тем временем завязались столкновения между представителями двух местных кланов. В попытке урегулировать конфликт в селение вошли боевики незаконных вооруженных формирований. В результате был ликвидирован командующий сил «Файлак ар-Рахман» в секторе Алеппо Джумаат Ас-Салим .

Турецкое командование тем временем продолжает сосредотачивать крупные силы у границ провинции. Вопреки заявлениям о том, что данная мера направлена на наблюдение за выполнением сторонами условий перемирия, активисты уверены, что Анкара готовится ко вторжению на территорию Сирии. В частности, возведенная на границе между двумя государствами стена была демонтирована в нескольких местах. Об этом сообщило близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) при поддержке международной коалиции продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские отряды близки к освобождению от террористов города Ат-Табка.

Карта военных действий - Ракка

Ряд источников утверждают, что к настоящему моменту город полностью перешел под контроль SDF, СМИ публикуют снимки из освобожденных кварталов.

Ат-Табка

По данным некоторых активистов, террористы продолжают скрываться среди населения освобожденных кварталов, регулярно совершая вылазки. Другие источники сообщают, что боевики отступили к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС в силу заключенной с курдами договоренности. Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, публикуют видео с террористами на улицах Ат-Табки.

Активисты сообщают, что «Демократические силы» арестовали несколько сотрудников Евратской ГЭС по обвинению в причастности к ИГ.

Боевики тем временем обстреляли военный аэродром к югу от Ат-Табки. Курдские формирования в ответ открыли огонь из тяжелой артиллерии по удерживаемому террористами селению Аль-Мансура.

ВВС коалиции, в свою очередь, нанесли удары по мечети в селении Ханида к западу от Ракки. По данным активистов, здание было полностью разрушено. Сообщений о пострадавших не поступало. Необходимо напомнить, что это уже вторая за неделю мечеть в населенном пункте, разрушенная при налете союзной авиации.

В северной части региона смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции SDF в районе населенного пункта Хазима. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в результате погибли 20 курдских бойцов, еще десять получили ранения. Четыре транспортных средства «Демократических сил» были уничтожены. По данным информационного портала ARA News, в результате атаки ранения получили четыре беженца.

Гуманитарная ситуация в захваченных ИГ районах провинции Ракка остается катастрофической. По данным активистов, боевики демонтировали электротрансформаторы и оборудование, использующееся в пекарнях в столице региона, и переправляют их в город Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор. Кроме того, террористами также было вывезено медицинское оборудование.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наиболее нестабильной из зон деэскалации на территории Сирии. На протяжении минувших суток боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей формирований обстреливали Махраду, крупнейший христианский город на территории Сирии.

Карта военных действий - Хама

В ответ сирийская армия возобновила кампанию против радикалов в регионе. В ходе ожесточенных боев силам Башара Асада удалось вернуть себе контроль над селением Аз-Зилакият к северу от города Халфая. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media. По данным Damascus Now, правительственные войска также нанесли удары по объектам боевиков в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зита.

В восточной части провинции боевая авиация атаковала позиции ИГ в районе населенного пункта Укейрибат, основного оплота группировки в регионе. Боевики понесли потери. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Справка по упомянутым организациям

* Организация запрещена на территории РФ.

Андрей Бодров
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Сирия новости 6 мая 12.30: войска Асада обезопасили 100 км границы с Ливаном, «Тигры» будут снимать блокаду ИГ с Дейр эз-Зора
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