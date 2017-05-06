Канадская боевая техника прибыла в Латвию

В закладки

Скопировать

Рига, 6 мая. Боевая техника вооруженных сил Канады прибыла в столицу Латвии Ригу для подготовки развертывания международного батальона НАТО. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Латвии.

Отмечается, что прибывшая техника служит в качестве поддержки многонационального батальона Североатлантического альянса, который возглавляет Канада. Логистические и коммуникационные системы получены для несения службы канадскими военнослужащими на территории прибалтийской республики, — пишет Минобороны Латвии.

Накануне эксперт прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о ее видении взаимодействия НАТО и России.