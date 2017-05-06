Сирия новости 6 мая 22.30: в Восточной Гуте вновь воюют исламисты, войска Асада освободили от «Нусры» селение в Хаме

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Сирия, 6 мая. В Восточной Гуте Дамаска вновь фиксируются столкновения между исламистскими группировками. Правительственные войска освободили от боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам»*** селение Аз-Зилакият в провинции Хама. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): зачистила от боевиков «Нусры» десять строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска, освободила от исламистов селение Аз-Зилакият в провинции Хама.

Исламское государство*: обстреливает позиции сирийской армии к востоку от Пальмиры.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): вновь пытается захватить штабы «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска.

«Свободная сирийская армия» (ССА): предотвратила теракт в селении Кабасин к северу от Алеппо.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о создании зон деэскалации. Представитель «Джейш аль-Ислам» Хамза Бир Каддар заявил, что боевики сформировавшейся вокруг «Джебхат Фатх аш-Шам» коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзного ей формирования «Файлак ар-Рахман» пытаются захватить штабы группировки в селении Хош Аль-Ашари. Командование «Файлак ар-Рахман», в свою очередь, подчеркнуло, что «Джейш аль-Ислам» не уйдет от ответственности за совершенные в Восточной Гуте преступления.

По данным информационного портала Damascus Now, восемь выпущенных радикалами снарядов упали на территории лагеря беженцев Аль-Вафидин, несколько мирных жителей получили ранения.

Близкие к оппозиции активисты утверждают, что правительственные войска нанесли удары по объектам боевиков в селении Кафр Батна и в районе Аль-Мардж, однако сирийское командование категорически опровергло данные сообщения.

В квартале Аль-Кабун, восточном пригороде Дамаска, на который не распространяется объявленный в Восточной Гуте «режим тишины», силы Башара Асада продолжают кампанию против «Организации освобождения Леванта» и ее союзников. По данным Damascus Now, в ходе успешного наступления на позиции блокированных в квартале исламистов сирийская армия освободила десять зданий в окрестностях промышленного института. Десятки боевиков были ликвидированы.

Провинция Алеппо

Контролирующие город Аль-Баб и его окрестности боевики «Свободной сирийской армии» (ССА)** обнаружили заминированный автомобиль в селении Кабасин. По данным активистов, был задержан подозреваемый, принадлежащий к «Рабочей партии Курдистана».

Необходимо напомнить, что турецкие власти, поддерживающие ССА, считают «Рабочую партию» террористической организацией и проводят против нее кампанию на территории Сирии и Ирака.

Провинция Хомс

Террористы ИГ* наносят удары по позициям сирийской армии к востоку от освобожденной Пальмиры. Подконтрольные террористам СМИ публикуют снимки, подтверждающие данные сообщения. Данных о пострадавших в рядах правительственных войск не поступало.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается напряженной по причине конфликта между исламистскими группировками «Ахрар аш-Шам» и «Джейш аль-Ислам». Как сообщалось ранее, боевики «Ахрар аш-Шам» захватили штабы противника в селении Бабиска на севере региона. Жители селения Телль Аль-Карама вышли на демонстрацию с требованием прекратить кровопролитие.

Группировка «Файлак ар-Рахман» тем временем заявила, что полевой командир, возглавляющий силы формирования в секторе Алеппо, Джумаат Ас-Салим погиб при попытке урегулировать вооруженный конфликт между двумя семьями, вспыхнувший в селении Джарджаназ на юге региона. Активисты также сообщали о пострадавших.

Турецкое командование тем временем продолжает сосредотачивать крупные силы у границ провинции. Вопреки заявлениям о том, что данная мера направлена на наблюдение за выполнением сторонами условий перемирия, активисты уверены, что Анкара готовится ко вторжению на территорию Сирии. В частности, возведенная на границе между двумя государствами стена была демонтирована в нескольких местах. Об этом сообщило близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наименее стабильной из четырех зон деэскалации на территории Сирии. По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Организации освобождения Леванта» и союзных ей формирований продолжают обстреливать Махраду, крупнейший христианский город в стране.

В ответ сирийская армия возобновила кампанию против радикалов в регионе. В ходе ожесточенных боев силам Башара Асада удалось вернуть себе контроль над селением Аз-Зилакият к северу от города Халфая. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

По данным Damascus Now, артиллерия правительственных войск также наносит удары по объектам боевиков в населенном пункте Кафр Зита.

Министерство обороны РФ, в свою очередь, опровергло сведения о ведении боевых действий между сирийской армией и вооруженной оппозицией в провинции Хама.

Ирак

Правительственные войска продолжают кампанию по освобождению от ИГ правобережной части Мосула. Силы безопасности вернули себе полный контроль над кварталом Мушейрифа 1, приблизившись к кварталу 30 июля. Террористы понесли потери. Об этом сообщило командование операции.

* Организация запрещена на территории РФ.