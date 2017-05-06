Француженка в 101 год придет на выборы президента в 17-й раз

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Париж, 6 мая. Женевьева Кальро сегодня отмечает свой 101-й день рождения. А завтра она твердо намерена отправиться на избирательный участок и отдать свой голос за одного из кандидатов в президенты Франции. На ее веку это будут уже 17-е выборы главы государства. Об этом сегодня рассказывают местные СМИ. Кальро родилась, когда у власти стоял Раймон Пуанкаре. Впервые на избирательный участок она пришла, когда ей исполнилось 29 лет.

«Это было первое голосование для женщин в 1945 году. Тогда я только родила девочку, это было важнее, чем выборы. Сейчас, пойти голосовать – это очень просто. Для нас же это было достижением», — вспоминает долгожительница.

Она никогда не оставалась в стороне от политической жизни страны, активно борясь за права женщин, и не собирается упускать шанс выразить свою волю на текущих выборах. Надо сказать, что, несмотря на довольно преклонный возраст, Кальро продолжает вести активную жизнь, без посторонней помощи ухаживая за посадками в саду и на огороде.

Добавим, что второй, решающий, тур выборов президента Франции состоится завтра, 7 мая. На высокий пост претендуют Марин Ле Пен и Эммануэль Макрон.