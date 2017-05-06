Склад полипропиленовых труб горит на огромной площади в Подмосковье
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Москва, 6 мая. Пожар на складе полипропиленовых труб в поселке Горки Ленинские Московской области пылает на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 19.45 мск. Возгорание произошло в промышленной зоне «Технопарка М-4». Это одноэтажный металлический ангар высотой восемь метров, где хранятся полипропиленовые трубы. Также известно, что огонь распространился на всю территорию ангара.
Накануне сообщалось о пожаре в многоэтажном здании на Новом Арбате в Москве.
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