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Происшествия
Склад полипропиленовых труб горит на огромной площади в Подмосковье

Склад полипропиленовых труб горит на огромной площади в Подмосковье

21:48  6 Мая 2017
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Склад полипропиленовых труб горит на огромной площади в Подмосковье

Москва, 6 мая. Пожар на складе полипропиленовых труб в поселке Горки Ленинские Московской области пылает на площади около тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Уточняется, что сообщение о пожаре поступило в 19.45 мск. Возгорание произошло в промышленной зоне «Технопарка М-4». Это одноэтажный металлический ангар высотой восемь метров, где хранятся полипропиленовые трубы. Также известно, что огонь распространился на всю территорию ангара.

Накануне сообщалось о пожаре в многоэтажном здании на Новом Арбате в Москве.

Сергей Свазовский
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