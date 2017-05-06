Эксперты определили самый мощный смартфон в мире

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Москва, 6 мая. Эксперты составили рейтинг самых мощных смартфонов, который возглавил iPhone 7 Plus (177 тыс. баллов). Причем с пальмы первенства эту модель не смогли сместить ни Samsung Galaxy S8 Plus, ни Samsung Galaxy S8. Эти новинки расположились на втором и третьем местf[ соответственно (у обоих смартфонов примерно 172,6 тыс. баллов).

Авторами рейтинга наиболее производительных смартфонов в мире являются эксперты ресурса AnTuTu. Добавим, что продукт американской корпорации Apple уверенно занимает первую строчку уже на протяжении нескольких месяцев. Четвертое место занял iPhone 7 с 171 тыс. баллов.

Кроме того, в топ мощнейших девайсов вошли OnePlus 3T, LeEco Le Pro 3, OnePlus 3, LeEco Le Max 2, ZTE Axon 7 и Asus ZenFone 3.

Добавим, ранее эксперты составили список наиболее ожидаемых гаджетов, которые могут покорить рынок в этом году. Первое место отдали уже поступившему в продажу смартфону Samsung Galaxy S8, второе — LG G6.