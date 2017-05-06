Украинский произвол: СЖР возмущен депортацией российского журналиста  

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Москва, 6 мая. Союз журналистов России (СЖР) потребовал вмешательства международных организаций в скандал, связанный с недопуском аккредитованного на «Евровидение» фотокорреспондента МИА «Россия сегодня». Журналистское сообщество резко осудило действие Киева и назвало произошедшее «очередным произволом» и нарушением прав сотрудников средств массовой информации.

«Это очередной факт, подтверждающий то, что никакого следования общеевропейским принципам соблюдения прав журналистов в Киеве нет. Нужно требовать реакции МИД РФ, ОБСЕ, международных журналистских организаций на это очередное нарушение», — цитирует РИА Новости секретаря СЖР Тимура Шафира.

Фотокорреспондента российского издания Рамиля Ситдикова, который предварительно прошел все процедуры аккредитации для присутствия на конкурсе «Евровидение-2017», не пропустили через украинскую границу, мотивировав отказ «неподтвержденной причиной въезда».