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Спорт
ЦСКА сложил полномочия чемпиона России по футболу после победы «Спартака»

ЦСКА сложил полномочия чемпиона России по футболу после победы «Спартака»

21:26  6 Мая 2017
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ЦСКА сложил полномочия чемпиона России по футболу после победы «Спартака»

Москва, 6 мая. Московский ЦСКА лишился теоретических шансов защитить титул чемпиона России после победы столичного «Спартака» над «Томью» в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.

Отставание армейцев от лидера составляет 10 очков, в то время как до завершения чемпионата осталось лишь три тура. Таким образом, ЦСКА лишился шансов на чемпионство.

Главной заботой «красно-синих» остается попадание в Лигу чемпионов. За вторую путевку в самый престижный клубный турнир Европы ЦСКА борется с питерским «Зенитом», шансы которого выглядят более предпочтительно.

Ранее сообщалось о минимальной победе «Спартака» над «Томью» в родных стенах.

Cергей свазовский
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