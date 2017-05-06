ЦСКА сложил полномочия чемпиона России по футболу после победы «Спартака»

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Москва, 6 мая. Московский ЦСКА лишился теоретических шансов защитить титул чемпиона России после победы столичного «Спартака» над «Томью» в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.

Отставание армейцев от лидера составляет 10 очков, в то время как до завершения чемпионата осталось лишь три тура. Таким образом, ЦСКА лишился шансов на чемпионство.

Главной заботой «красно-синих» остается попадание в Лигу чемпионов. За вторую путевку в самый престижный клубный турнир Европы ЦСКА борется с питерским «Зенитом», шансы которого выглядят более предпочтительно.

Ранее сообщалось о минимальной победе «Спартака» над «Томью» в родных стенах.