ЦСКА сложил полномочия чемпиона России по футболу после победы «Спартака»
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Москва, 6 мая. Московский ЦСКА лишился теоретических шансов защитить титул чемпиона России после победы столичного «Спартака» над «Томью» в рамках 27-го тура российской премьер-лиги.
Отставание армейцев от лидера составляет 10 очков, в то время как до завершения чемпионата осталось лишь три тура. Таким образом, ЦСКА лишился шансов на чемпионство.
Главной заботой «красно-синих» остается попадание в Лигу чемпионов. За вторую путевку в самый престижный клубный турнир Европы ЦСКА борется с питерским «Зенитом», шансы которого выглядят более предпочтительно.
Ранее сообщалось о минимальной победе «Спартака» над «Томью» в родных стенах.
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