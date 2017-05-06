Патриарх Кирилл призвал россиян к единству и предостерег от провокаций

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Москва, 6 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в день святого Георгия Победоносца призвал россиян сохранять единство и избегать гражданских конфликтов.

Обращаясь к участникам парада кадетов, патриарх подчеркнул, что гражданские войны в России никогда не завершались победой, вместо этого принося людям страдание. Он также призвал не поддаваться на звучащие призывы «бороться друг с другом», передает РИА Новости.

«Давайте сохранять единство нашего народа поверх различий, а различий очень много. Мы многонациональный народ, и религии вроде как разные. Но мы должны сохранять единство поверх любых границ, помня, что внутри собственного народа не может быть победоносной войны», — сказал он.

Патриарх выразил надежду, что никакие провокации и гражданские конфликты не поколеблют единство россиян.

Ранее патриарх уже призывал жителей России к единству. После теракта в Петербурге он обратился к гражданам с просьбой сплотиться перед общей бедой.