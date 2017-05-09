Сирия: смертники ИГ атаковали штаб оппозиционеров

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Дамаск, 9 мая. Террористы «Исламского государства»* атаковали штаб одной из оппозиционных группировок на юго-востоке Сирии.

Подконтрольные террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России) информационные ресурсы сообщают, что два боевика в поясах шахидов пробрались в здание, используемое оппозиционерами из ССА в качестве штаба. Попав в командный пункт, исламисты открыли огонь из стрелкового оружия. Сообщается, что уже через несколько минут они были полностью окружены.

Дождавшись максимального скопления оппозиционеров, радикалы привели в действие пояса шахидов. По данным информационных ресурсов при взрыве погибло не менее 14 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.