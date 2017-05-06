«Спартак» победил «Томь» и приблизился к чемпионству

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Москва, 6 мая. Московский «Спартак» на своем поле одолел аутсайдера чемпионата «Томь» со счетом 1:0 в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.

Томичи отметились дисциплинированной обороной, так что у «Спартака» было немного шансов увеличить преимущество. Но и своими шансами впереди «Томь не воспользовалась».

«Спартак» победил с минимальным счетом, гарантировав себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Для оформления чемпионства народной команде необходимо набрать всего одно очко в последующих трех поединках.

30 апреля «Спартак» победил одного из главных конкурентов в борьбе за титул — столичный ЦСКА.