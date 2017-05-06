Сирия: Минобороны РФ опровергло боестолкновения САА и оппозиции в Хаме

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Москва, 6 мая. Министерство обороны России опровергает сообщения зарубежных СМИ о якобы боестолкновениях между правительственной армией Сирии и оппозицией в провинции Хама после вступления в силу меморандума о зонах деэскалации в САР.

«К концу первых суток действия Меморандума о создании зон деэскалации обстановка всеми противостоящими сторонами оценивается как стабильная», — сообщили в ведомстве.

Вместе с тем минувшей ночью в сирийской Хаме армия Асада подверглась обстрелу из стрелкового вооружения со стороны боевиков. Только получив подтверждение о принадлежности агрессоров к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), огневые точки боевиков подавили.