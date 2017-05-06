Олланд о взломавших офис Макрона хакерах: Ничто не останется без ответа

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Париж, 6 мая. Французские службы безопасности знали о потенциальных угрозах со стороны хакеров, действия которых не останутся без ответа. Такое заявление сделал действующий президент Франсуа Олланд после утечки огромного объема конфиденциальной информации из электронных почтовых ящиков офиса Эммануэля Макрона, лидера предвыборной гонки.

«Ничто не останется без ответа», — цитируют СМИ нынешнего главу государства.

Напомним, как заявил заявил сайт WikiLeaks, в Сеть было выложено около девяти гигабайт информации — личные и деловые письма и фотографии. Произошло это накануне «дня тишины» перед выборами президента Франции. Довольно предсказуемой была реакция со стороны США, где не сомневаются, что утечка произошла не без участия России.

Впрочем, специалисты отмечают, что вряд ли произошедшее сможет существенно повлиять на исход голосования, которое состоится уже завтра, 7 мая. В этот день французы должны будут выбрать себе нового президента из двух кандидатов. На это кресло претендуют Макрон и Марин Ле Пен.