Сирия: боевики «Ан-Нусры» атаковали САА в провинции Хама

В закладки

Скопировать

Хама, 6 мая. Правительственные войска подверглись обстрелу около населенного пункта Зеллакият.

Ночью подразделение сирийской армии подверглось обстрелу из стрелкового оружия, сообщают в Минобороны РФ. Правительственные войска не стали открывать ответный огонь, отмечается в сообщении. Турецкая сторона, отвечая на запрос от российского Центра примирения, сообщила о принадлежности стрелявших боевиков к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). После этого огневые точки джихадистов были подавлены.

Также военное ведомство России сообщает, что к концу первых суток действия договора о создании зон деэскалации в Сирии все стороны расценивают обстановку как стабильную.