Россиянин погиб во время купания в Мертвом море

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Тель-Авив, 6 мая. Пожилой россиянин, находящийся в туристической поездке в Израиле, погиб, купаясь в Мертвом море. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в посольстве РФ в этой стране.

О произошедшей трагедии ранее сообщили местные СМИ, однако подробностей пока немного. По их сведениям, мужчине, гражданину России, было 67 лет, смерть застала его во время купания. Российские дипломаты подтвердили эти данные и сказали, что сотрудники посольства «предпринимают все необходимые меры в этой связи».