В Норвегии найден склад оружия возрастом в три тысячи лет

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Тронхейм, 6 мая. Норвежские археологи обнаружили бронзовые топоры и другие артефакты при помощи металлоискателя.

Древний склад археологи-любители обнаружили около деревни Хедра, им удалось найти наконечники копий, фрагменты старинного музыкального инструмента, топоры и литейные формы. Любители рассказали о своей находке ученым из Норвежского университета естественных и технических наук, после чего на месте начались раскопки.

При раскопках обнаружено 30 артефактов, включая 24 топора-кельта. Археологи отмечают, что на территории Норвегии еще никогда не находили такого количества кельтов в одном месте. Предполагается, что на этом месте мог находиться склад или религиозное сооружение.