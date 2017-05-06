Десятилетний школьник попал под колеса иномарки в Москве

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Москва, 6 мая. Дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано сегодня в столице. Произошло оно в восточной части города — у дома 14 по проспекту Буденного.

Водитель Toyota совершил наезд на маленького пешехода, в результате чего 10-летний мальчик был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского управления ГИБДД.

По информации других СМИ, пешеходов было двое. Второй — взрослый мужчина. Ему тоже потребовалась помощь врачей. С водителем иномарки сейчас работают сотрудники инспекции, которым предстоит выяснить все подробности произошедшего и установить степень виновности пешеходов и автовладельца.