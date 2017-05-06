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Ученые рассказали, как «реанимировать» чувства после 15 лет брака

Ученые рассказали, как «реанимировать» чувства после 15 лет брака

20:37  6 Мая 2017
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Ученые рассказали, как «реанимировать» чувства после 15 лет брака

Вашингтон, 6 мая. Американские ученые выявили идеальную продолжительность брака.

Исследователи опросили семейные пары, которые совместно прожили более двадцати и тридцати лет. Ученые выяснили, что уже после пятнадцати лет совместной жизни чувства утихают и любовь становится привязанностью.

Ученые рассказали, как «реанимировать» чувства после 15 лет брака

Отмечается, что многие факторы зависят от того, насколько люди подходят друг к другу. Некоторые партнеры не смогут надолго сохранить свой брак, если будут проводить вместе много времени. Эксперты предлагают найти парам совместное увлечение или провести ближайший отпуск раздельно.

Алексей Громов
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