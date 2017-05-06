В закладки

Скопировать

Москва, 6 мая. Эксперты рассказали, что по цвету языка можно быстро определить заболевание человека.

Специалисты рассказывают, что естественным цветом языка здорового человека является светло-розовый. Красный цвет говорит о возможном инфекционном заболевании, в организме идут воспалительные процессы. Ярко-красный цвет означает нарушения в работе сердечнососудистой системы и болезнях крови.

Желтый свидетельствует о проблемах с печенью и почками, фиолетовый намекает о заболеваниях легких, бледный — о недостаточном питании и авитаминозе. Белый цвет указывает на грипп, обезвоживание и грибковые инфекции. Серый говорит о заболеваниях желудка и кишечника. Осматривать язык следует до утренней чистки зубов, при этом напрягать язык не следует, так как это может дать неточный диагноз.