Баста назначил место встречи Сереге и Валову

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Париж, 6 мая. Рэпер Баста, который вместе со своей семье проводит майские каникулы в парижском Диснейленде, переодевшись в костюм Малефисенты, записал и выложил на свою страничку в Instagram видеообращение к оппонентам — Сереге и Владу Валову (Мастер Шеff).

Творческие «разборки» между музыкантами начались после того, как Баста нелестно отозвался о новом клипе «Антифриз», выпущенном Серегой. Последний предложил Василию Вакуленко — именно так зовут ростовского рэпера — сразиться на площадке Versus. Валов же собрался помериться с ним силами на футбольном поле. Баста в свою очередь назначил свое место и время — «в шесть часов вечера возле дома Микки-Мауса».