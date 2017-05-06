Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Баста назначил место встречи Сереге и Валову

Баста назначил место встречи Сереге и Валову

20:18  6 Мая 2017
1294

Баста назначил место встречи Сереге и Валову

Париж, 6 мая. Рэпер Баста, который вместе со своей семье проводит майские каникулы в парижском Диснейленде, переодевшись в костюм Малефисенты, записал и выложил на свою страничку в Instagram видеообращение к оппонентам  — Сереге и Владу Валову (Мастер Шеff).

Творческие «разборки» между музыкантами начались после того, как Баста нелестно отозвался о новом клипе «Антифриз», выпущенном Серегой. Последний предложил Василию Вакуленко  — именно так зовут ростовского рэпера  — сразиться на площадке Versus. Валов же собрался помериться с ним силами на футбольном поле. Баста в свою очередь назначил свое место и время  — «в шесть часов вечера возле дома Микки-Мауса».

 

Серёга/Влад Валов

A post shared by Василий Вакуленко (@bastaakanoggano) on

 

 

#баста #валов #серега
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров