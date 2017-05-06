Сирия: зафиксировано 15 случаев нарушения перемирия в Дамаске, Хаме, Латакии и Даръа

В закладки

Скопировать

Москва, 6 мая. Российский центр по примирению в Сирии зафиксировал 15 случаев нарушения режима прекращения огня за минувшие сутки.

Установлено, что режим тишины девять раз нарушался в провинции Дамаск, трижды — в Хаме, дважды — в Латакии и один раз в Даръа.

Турецкая сторона сообщила об 11-ти случаях нарушения перемирия, четверо из которых зафиксированы в Дамаске, однако Россия не подтверждает ни один из них.

Российский Центр также передал, что с февраля 2016 года к соглашению о перемирии присоединились 148 вооруженных формирований.