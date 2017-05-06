Ученые объяснили причину мужского облысения

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Эдинбург, 6 мая. Шотландские ученые установили, что в облысении мужчин виноваты женщины.

Группа генетиков из Эдинбурга пришла к выводу, что на облысение мужчин влияют гены матери. В большинстве случаев облысение, уверены ученые, связано с генетическим фактором. Исследование было проведено на базе данных биобанка, в которой содержалась информация о 50 тысячах британцев в возрасте старше 40 лет.

Выявлено 287 генов, которые связаны с патологическим выпадением волос у мужчин. Шотландские ученые заявили, что эти сведения позволят создать средство против раннего облысения.