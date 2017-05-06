Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Технологии
Porsche 911 GT3 улучшил собственный рекорд на 12,3 секунды на трассе «Нюрбургринг»

Porsche 911 GT3 улучшил собственный рекорд на 12,3 секунды на трассе «Нюрбургринг»

19:32  6 Мая 2017
57

Porsche 911 GT3 улучшил собственный рекорд на 12,3 секунды на трассе «Нюрбургринг»

Берлин, 6 мая. Гоночный суперкар Porsche 911 GT3 побил собственный рекорд на трассе «Нюрбургринг» в Германии, преодолев дистанцию за 7 минут 12,7 секунды. Это на 12,3 секунды быстрее, чем его предшественник.

Porsche 911 GT3 улучшил собственный рекорд на 12,3 секунды на трассе «Нюрбургринг»

Машина оснащена 7-ступенчатой коробкой PDK, карбон-керамическими тормозами, шинами Michelin Sport Cup 2 N1 и способна с места разгоняться до 100 км в час за 3,4 секунды. Максимальная скорость составляет 318 км в час.

Впрочем, самым быстрым автомобилем Porsche по-прежнему остается 918 Spyder, который четыре года назад преодолел «Нюрбургринг» за 6 минут 57 секунд.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров