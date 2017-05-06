Porsche 911 GT3 улучшил собственный рекорд на 12,3 секунды на трассе «Нюрбургринг»

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Берлин, 6 мая. Гоночный суперкар Porsche 911 GT3 побил собственный рекорд на трассе «Нюрбургринг» в Германии, преодолев дистанцию за 7 минут 12,7 секунды. Это на 12,3 секунды быстрее, чем его предшественник.

Машина оснащена 7-ступенчатой коробкой PDK, карбон-керамическими тормозами, шинами Michelin Sport Cup 2 N1 и способна с места разгоняться до 100 км в час за 3,4 секунды. Максимальная скорость составляет 318 км в час.

Впрочем, самым быстрым автомобилем Porsche по-прежнему остается 918 Spyder, который четыре года назад преодолел «Нюрбургринг» за 6 минут 57 секунд.