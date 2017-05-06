Новая подлодка «Краснодар» войдет в состав Черноморского флота

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Москва, 6 мая. Дизель-электрическая подводная лодка «Краснодар» осуществляет переход через Балтийское море.

В сообщении ВМФ РФ отмечается, что субмарина идет в сопровождении морского буксира Балтфлота «Виктор Конецкий», в пункт дислокации подлодка прибудет в июне. Ранее состав Черноморского флота пополнили три подводные лодки проекта 636.3 «Старый Оскол», «Ростов-на-Дону» и «Новороссийск».

«Краснодар» относится к дизельным подводным кораблям третьего поколения, которые отличаются малошумностью и имеют повышенную боевую эффективность.

Ранее Газета.ру написала, что в Минобороны РФ рассказали о путешествии кота на ракетном крейсере.