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Турецкие ученые выяснили, что употребление корицы предотвращает ожирение

Турецкие ученые выяснили, что употребление корицы предотвращает ожирение

19:09  6 Мая 2017
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Турецкие ученые выяснили, что употребление корицы предотвращает ожирение

Анкара, 6 мая. Группа ученых из турецкого университета Фырат обнаружила, что корица способна предотвращать ожирение. Для этого они провели эксперимент на крысах.

Первой группе грызунов давали калорийную пищу, а второй — тот же самый корм, но с добавлением экстракта корицы. Через некоторое время ученые провели замеры. Выяснилось, что масса крыс, получавших в пишу корицу, на 10% меньше, чем у их собратьев, которые питались обычным кормом, а их жировая прослойка оказалась на 30% меньше, чем у остальных сородичей.

Исследователи полагают, что причина таких изменений кроется в полифенольных антиоксидантах, которые содержатся в корице.  

Геннадий Плющев
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