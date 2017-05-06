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Хмеймим, 6 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает получать информацию от местных жителей о готовящейся провокации со стороны боевиков.

Жители населенных пунктов Серакаб и Джиср-эа-Шугур сообщают, что в окрестностях деревень появились «видеобригады», которые производят постановочные съемки якобы последствий авиаударов и обстрелов с применением отравляющих веществ.

Сирийцы уверены, что запрещенные в России группировки «Исламское государство»* и «Джебхат ан-Нусра» готовят провокацию. Среди «консультантов» бригад были опознаны видеооператоры телеканала «Аль-Джазира».

* Организация запрещена на территории РФ.