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Политика
Сирия новости 6 мая 19.30: новая распря между исламистами в Идлибе, десятки погибших при атаке ИГ к северу от Ракки

Сирия новости 6 мая 19.30: новая распря между исламистами в Идлибе, десятки погибших при атаке ИГ к северу от Ракки

19:30  6 Мая 2017
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Флаг ИГ

Сирия, 6 мая. В провинции Идлиб вспыхнул очередной конфликт между исламистскими группировками. Несколько десятков человек, в том числе мирные жители, погибли при атаке смертника ИГ* к северу от Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): установила контроль над рядом строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; готовится к кампании по снятию блокады с Дейр эз-Зора; провела ряд успешных операций против ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): понесла потери в квартале Аль-Кабун; обстреляла город Махрада в провинции Хама.

«Исламское государство»*: заявило о гибели 20 курдов в результате атаки смертника к северу от Ракки (поступают также сообщения о жертвах среди беженцев).

Свободная сирийская армия (ССА)**: развивает наступление к югу от Пальмиры в направлении провинции Дейр эз-Зор.

Карта военного конфликта на территории Сирии

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. По данным информационного портала Damascus Now, радикалы продолжают обстреливать город Джармана, в результате ранение получила местная жительница. Сирийская армия, в свою очередь, категорически отрицает сообщения о нанесении ударов по позициям боевиков в регионе. Исламисты группировки «Файлак ар-Рахман» тем временем проводят серию массовых арестов в городах Арбин и Замалка. В частности, радикалами были захвачены представитель местного самоуправления и проповедник.

Объявление режима прекращения огня в зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на фронте в квартале Аль-Кабун. Правительственные войска успешно продвигаются в юго-восточной части  квартала, установив контроль над рядом строений. Точными ракетными удары были уничтожены траншеи и подземные ходы, вырытые блокированными в Аль-Кабуне исламистами. Десятки радикалов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» отказались сложить оружие и были заживо похоронены под завалами. ВВС Сирии наносят десятки ударов по последним укрепленным пунктам боевиков в Аль-Кабуне. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Сирийская армия в квартале Аль-Кабун

Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News, в свою очередь, сообщает о потерях в рядах войск Башара Асада. Кроме того, боевикам «Файлак ар-Рахман» удалось сбить дрон-разведчик САА в Аль-Кабуне. Столкновения также фиксируются в квартале Тишрин. По данным источника, наступление сирийской армии было остановлено, однако данная информация противоречит снимкам, которые публикуют находящиеся на месте событий военкоры. 

Сирийская армия в квартале Аль-Кабун

Провинция Хомс

Представитель группировки «Войска пустыни», формирования поддерживаемой США «Свободной сирийской армии» (ССА)**, Абу Хайдер заявил, что боевики в ходе ожесточенных столкновений с ИГ установили контроль над оазисом Далхуз и селением Аль-Халба в 70 км к югу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс.

Одновременно с этим сирийское командование перекинуло на фронт к востоку от Пальмиры отряды республиканской гвардии и спецподразделение «Тигры» в рамках подготовки к кампании по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора. Военные источники сообщают, что будущее наступление лично возглавит командующий «Тигров» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан, чье прозвище и дало название подразделению.

Сирийская армия и отряды поддерживаемой США оппозиции продвигаются параллельно по направлению к границе провинции Дейр эз-Зор.

Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что правительственные войска после снятия блокады с Дейр эз-Зора намереваются развивать наступление на город Альбу Камаль в юго-восточной части провинции, в то время как иракская армия начнет кампанию по освобождению приграничного города Аль-Каим. Боевики ССА, в свою очередь, намерены наступать непосредственно на Альбу Камаль. Таким образом, перед силами Башара Асада встает необходимость провести кампанию по снятию блокады с Дейр эз-Зора в кратчайшие сроки. Серьезным подспорьем здесь оказалось бы новое наступление «Демократических сил Сирии» (SDF)**** к северо-западу от Дейр эз-Зора, однако это в большей степени зависит от того, насколько скоро курды смогут сломить сопротивление террористов в городе Ат-Табка в провинции Ракка и перейти к последнему этапу операции по освобождению «столицы халифата».

Провинция Дейр эз-Зор

Одновременно с подготовкой к наступлению на Дейр эз-Зор с направления Пальмиры сирийское командование интенсифицировало кампанию против ИГ в самом городе. ВВС Сирии нанесли массированные удары по позициям радикалов в районе кладбища, в промзоне, в квартале Аль-Уммаль (рабочем квартале) и близ горы Ас-Сарда. «Исламское государство» понесло потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Дейр эз-Зор

Одновременно с этим силы Башара Асада уничтожили два оснащенных тяжелыми пулеметами автомобиля группировки в районе кладбища и в окрестностях горы Ас-Сарда к югу от города. Артиллерия сирийской армии также наносила удары по скоплениям радикалов в окрестностях Дейр эз-Зора.

Кроме того, группа боевиков была нейтрализована в районе освобожденного накануне здания электроэнергетической кампании в юго-западном пригороде столицы провинции.

В юго-восточной части региона самолеты, предположительно принадлежащие ВВС международной коалиции, уничтожили несколько плавсредств на Евфрате близ города Аль-Маядин. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor 24. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается крайне напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. Боевая авиация прекратила вылеты, однако одновременно с этим в регионе вновь вспыхнул конфликт между исламистскими группировками.

По данным активистов, боевики «Ахрар аш-Шам» захватили штабы и склады «Джейш аль-Ислам»***** в селении Бабиска к северу от Идлиба. В населенном пункте были зафиксированы столкновения, после того как радикалы проигравшей стороны отказались сложить оружие и сдать свои объекты без боя.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские отряды при поддержке ВВС коалиции подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка. Ряд источников утверждают, что к настоящему моменту город полностью перешел под контроль SDF, СМИ публикуют снимки из освобожденных кварталов.

Ат-Табка

По данным некоторых активистов, террористы продолжают скрываться среди населения освобожденных кварталов, регулярно совершая вылазки. Другие источники сообщают, что боевики отступили к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС в силу заключенной с курдами договоренности. Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, публикуют видео с террористами на улицах Ат-Табки.

СМИ также публикуют снимки зданий, пострадавших в результате налетов ВВС коалиции.

Здание, разрушенное при налете ВВС коалиции

Активисты сообщают, что «Демократические силы» арестовали несколько сотрудников Евфратской ГЭС по обвинению в причастности к ИГ.

Боевики тем временем обстреляли военный аэродром к югу от Ат-Табки. Курдские формирования в ответ открыли огонь из тяжелой артиллерии по удерживаемому террористами селению Аль-Мансура.

В северной части региона смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции SDF в районе населенного пункта Хазима. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в результате погибли 20 курдских бойцов, еще десять получили ранения. Четыре транспортных средства «Демократических сил» были уничтожены.

Активисты, в свою очередь, сообщают, что заминированный автомобиль со смертников за рулем взорвался вблизи научно-исследовательского центра в районе ферм Тишрин, в результате чего погибли мирные жители, в большинстве своем – беженцы. Точных данных о количестве жертв к настоящему моменту не поступало.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наиболее нестабильной из зон деэскалации на территории Сирии. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей формирований нарушили режим прекращения огня, обстреляв Махраду, крупнейший христианский город на территории Сирии. В ответ сирийская армия нанесла удары по огневым позициям радикалов в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Аз-Залакият. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Источники в оппозиции также утверждают, что по объектам боевиков наносили удары ВВС Сирии.

В восточной части провинции боевая авиация атаковала позиции ИГ в районе населенного пункта Укейрибат, основного оплота группировки в регионе. Боевики понесли потери. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Справка по упомянутым организациям

* Организация запрещена на территории РФ.

Андрей Бодров
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Сирия новости 6 мая 19.30: новая распря между исламистами в Идлибе, десятки погибших при атаке ИГ к северу от Ракки
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