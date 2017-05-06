Сирия новости 6 мая 19.30: новая распря между исламистами в Идлибе, десятки погибших при атаке ИГ к северу от Ракки

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Сирия, 6 мая. В провинции Идлиб вспыхнул очередной конфликт между исламистскими группировками. Несколько десятков человек, в том числе мирные жители, погибли при атаке смертника ИГ* к северу от Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): установила контроль над рядом строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска; готовится к кампании по снятию блокады с Дейр эз-Зора; провела ряд успешных операций против ИГ в Дейр эз-Зоре.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): понесла потери в квартале Аль-Кабун; обстреляла город Махрада в провинции Хама.

«Исламское государство»*: заявило о гибели 20 курдов в результате атаки смертника к северу от Ракки (поступают также сообщения о жертвах среди беженцев).

Свободная сирийская армия (ССА)**: развивает наступление к югу от Пальмиры в направлении провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Дамаск

Ситуация в Восточной Гуте Дамаска остается напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. По данным информационного портала Damascus Now, радикалы продолжают обстреливать город Джармана, в результате ранение получила местная жительница. Сирийская армия, в свою очередь, категорически отрицает сообщения о нанесении ударов по позициям боевиков в регионе. Исламисты группировки «Файлак ар-Рахман» тем временем проводят серию массовых арестов в городах Арбин и Замалка. В частности, радикалами были захвачены представитель местного самоуправления и проповедник.

Объявление режима прекращения огня в зонах деэскалации позволило сирийскому командованию сосредоточить силы на фронте в квартале Аль-Кабун. Правительственные войска успешно продвигаются в юго-восточной части квартала, установив контроль над рядом строений. Точными ракетными удары были уничтожены траншеи и подземные ходы, вырытые блокированными в Аль-Кабуне исламистами. Десятки радикалов группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» отказались сложить оружие и были заживо похоронены под завалами. ВВС Сирии наносят десятки ударов по последним укрепленным пунктам боевиков в Аль-Кабуне. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News, в свою очередь, сообщает о потерях в рядах войск Башара Асада. Кроме того, боевикам «Файлак ар-Рахман» удалось сбить дрон-разведчик САА в Аль-Кабуне. Столкновения также фиксируются в квартале Тишрин. По данным источника, наступление сирийской армии было остановлено, однако данная информация противоречит снимкам, которые публикуют находящиеся на месте событий военкоры.

Провинция Хомс

Представитель группировки «Войска пустыни», формирования поддерживаемой США «Свободной сирийской армии» (ССА)**, Абу Хайдер заявил, что боевики в ходе ожесточенных столкновений с ИГ установили контроль над оазисом Далхуз и селением Аль-Халба в 70 км к югу от Пальмиры в восточной части провинции Хомс.

Одновременно с этим сирийское командование перекинуло на фронт к востоку от Пальмиры отряды республиканской гвардии и спецподразделение «Тигры» в рамках подготовки к кампании по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора. Военные источники сообщают, что будущее наступление лично возглавит командующий «Тигров» бригадный генерал Сухейль аль-Хасан, чье прозвище и дало название подразделению.

Сирийская армия и отряды поддерживаемой США оппозиции продвигаются параллельно по направлению к границе провинции Дейр эз-Зор.

Информационный портал Al-Masdar News сообщил со ссылкой на военный источник, что правительственные войска после снятия блокады с Дейр эз-Зора намереваются развивать наступление на город Альбу Камаль в юго-восточной части провинции, в то время как иракская армия начнет кампанию по освобождению приграничного города Аль-Каим. Боевики ССА, в свою очередь, намерены наступать непосредственно на Альбу Камаль. Таким образом, перед силами Башара Асада встает необходимость провести кампанию по снятию блокады с Дейр эз-Зора в кратчайшие сроки. Серьезным подспорьем здесь оказалось бы новое наступление «Демократических сил Сирии» (SDF)**** к северо-западу от Дейр эз-Зора, однако это в большей степени зависит от того, насколько скоро курды смогут сломить сопротивление террористов в городе Ат-Табка в провинции Ракка и перейти к последнему этапу операции по освобождению «столицы халифата».

Провинция Дейр эз-Зор

Одновременно с подготовкой к наступлению на Дейр эз-Зор с направления Пальмиры сирийское командование интенсифицировало кампанию против ИГ в самом городе. ВВС Сирии нанесли массированные удары по позициям радикалов в районе кладбища, в промзоне, в квартале Аль-Уммаль (рабочем квартале) и близ горы Ас-Сарда. «Исламское государство» понесло потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Одновременно с этим силы Башара Асада уничтожили два оснащенных тяжелыми пулеметами автомобиля группировки в районе кладбища и в окрестностях горы Ас-Сарда к югу от города. Артиллерия сирийской армии также наносила удары по скоплениям радикалов в окрестностях Дейр эз-Зора.

Кроме того, группа боевиков была нейтрализована в районе освобожденного накануне здания электроэнергетической кампании в юго-западном пригороде столицы провинции.

В юго-восточной части региона самолеты, предположительно принадлежащие ВВС международной коалиции, уничтожили несколько плавсредств на Евфрате близ города Аль-Маядин. Об этом сообщил информационный портал DeirEzzor 24. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Провинция Идлиб

Ситуация в провинции Идлиб остается крайне напряженной, несмотря на вступление в силу меморандума о зонах деэскалации. Боевая авиация прекратила вылеты, однако одновременно с этим в регионе вновь вспыхнул конфликт между исламистскими группировками.

По данным активистов, боевики «Ахрар аш-Шам» захватили штабы и склады «Джейш аль-Ислам»***** в селении Бабиска к северу от Идлиба. В населенном пункте были зафиксированы столкновения, после того как радикалы проигравшей стороны отказались сложить оружие и сдать свои объекты без боя.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские отряды при поддержке ВВС коалиции подавляют последние очаги сопротивления террористов в городе Ат-Табка. Ряд источников утверждают, что к настоящему моменту город полностью перешел под контроль SDF, СМИ публикуют снимки из освобожденных кварталов.

По данным некоторых активистов, террористы продолжают скрываться среди населения освобожденных кварталов, регулярно совершая вылазки. Другие источники сообщают, что боевики отступили к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС в силу заключенной с курдами договоренности. Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, публикуют видео с террористами на улицах Ат-Табки.

وكالة أعماق: #الرقة مشاهد من الأحياء التي يسيطر عليها مقاتلو الدولة الإسلامية بمدينة #الطبقةhttps://t.co/O61XSSAvIt — داعس الديمقراطية (@YfhuxQFVSJWOS5M) May 6, 2017

СМИ также публикуют снимки зданий, пострадавших в результате налетов ВВС коалиции.

Активисты сообщают, что «Демократические силы» арестовали несколько сотрудников Евфратской ГЭС по обвинению в причастности к ИГ.

Боевики тем временем обстреляли военный аэродром к югу от Ат-Табки. Курдские формирования в ответ открыли огонь из тяжелой артиллерии по удерживаемому террористами селению Аль-Мансура.

В северной части региона смертник на заминированном автомобиле атаковал позиции SDF в районе населенного пункта Хазима. Подконтрольные ИГ СМИ утверждают, что в результате погибли 20 курдских бойцов, еще десять получили ранения. Четыре транспортных средства «Демократических сил» были уничтожены.

Активисты, в свою очередь, сообщают, что заминированный автомобиль со смертников за рулем взорвался вблизи научно-исследовательского центра в районе ферм Тишрин, в результате чего погибли мирные жители, в большинстве своем – беженцы. Точных данных о количестве жертв к настоящему моменту не поступало.

Провинция Хама

Северо-западная часть провинции Хама остается наиболее нестабильной из зон деэскалации на территории Сирии. Боевики «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных ей формирований нарушили режим прекращения огня, обстреляв Махраду, крупнейший христианский город на территории Сирии. В ответ сирийская армия нанесла удары по огневым позициям радикалов в районе населенных пунктов Аль-Латамина и Аз-Залакият. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Источники в оппозиции также утверждают, что по объектам боевиков наносили удары ВВС Сирии.

В восточной части провинции боевая авиация атаковала позиции ИГ в районе населенного пункта Укейрибат, основного оплота группировки в регионе. Боевики понесли потери. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

* Организация запрещена на территории РФ.