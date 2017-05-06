Charlie Hebdo поссорил пуделя-Макрона и бульдога-Ле Пен

В закладки

Скопировать

Париж, 6 мая. Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на кандидатов в президенты Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, показав их в образе собак на прогулке.

Центриста Макрона художники Charlie Hebdo изобразили в виде довольного пуделя, остриженного под льва, который говорит: «Марин, на место», а бульдог, символизирующий лидера националистов Ле Пен, вопросительно отвечает: «Гав?».

Напомним, что Ле Пен критикует Макрона за то, что тот продолжает губительную для Франции политику Олланда, а Макрон предсказывает крах страны и Евросоюза в случае прихода к власти Ле Пен.