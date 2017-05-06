Сирия: обстановка в зонах деэскалации остается спокойной

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Хмеймим, 6 мая. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оценивает обстановку в зонах снижения напряженности как спокойную.

В сообщении российского Центра отмечается, что 6-го мая обстановка «на земле» расценивается всеми противостоящими сторонами как спокойная.

Ранее Газета.ру написала, что по итогам переговоров в Астане был подписан договор о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности. Отмечается, что в зонах деэскалации запрещена любая военная деятельность и полеты авиации.