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Россия
Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение воздушной атаки

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение воздушной атаки

18:50  6 Мая 2017
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Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение воздушной атаки

Астрахань, 6 мая. На Каспийской флотилии прошли учения «Заступление корабля на боевое дежурство».

Масштабные учения проводились для проверки и отработки действий боевых постов и командных пунктов кораблей при выходе в море и ведении оборонительного боя против воздушного нападения условного противника.

Экипажи кораблей Каспийской флотилии отработали отражение воздушной атаки

В учениях были задействованы около 15 надводных кораблей и катеров соединения, среди которых ракетные корабли «Дагестан», «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Махачкала», «Волгодонск», «Астрахань», «Великий Устюг» и «Углич».

Алексей Громов
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