Центр примирения в Сирии рассказал о постановочных съемках «химатаки» «Аль-Джазирой»

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Алеппо, 6 мая. Российский центр по примирению в Сирии рассказал о постановочных съемках «последствий» неосуществленной в реальности химатаки катарским телеканалом «Аль-Джазира». Об этом российским специалистам рассказали местные жители.

«По информации ряда источников из местных жителей и формирований оппозиции, в н.п. Серакаб и Джиср–эа-Шугур специальными «видеобригадами» в течение недели проводились постановочные съемки якобы последствий обстрелов с использованием «отравляющих веществ», — сообщает Центр.

Напомним, что ранее сирийская оппозиция на основании видеоролика обвинила Дамаск в использовании химоружия в городе Хан-Шейхун (Идлиб). Это стало поводом для ракетной атаки США на сирийскую военную базу. Никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе так и не было предоставлено.