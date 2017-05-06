Чинившему «КамАз» слесарю снесло полголовы отлетевшей деталью в Екатеринбурге

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Екатеринбург, 6 мая. Автослесарь в Екатеринбурге был срочно доставлен в больницу после того, как в него отлетела деталь от грузовика «КамАз» во время ремонта. Инцидент произошел на улице Сибирский тракт. Что это была за деталь, и что спровоцировало ЧП — неизвестно.

Врачи диагностировали у пострадавшего переломы костей, открытый перелом ноги и сильную травму головы. В настоящий момент специалисты по челюстно-лицевой хирургии пытаются спасти пациенту жизнь. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, пишет New Inform.