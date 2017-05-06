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Россия
В Башкирии местные жители нашли на дороге мешки с обезображенными трупами собак

В Башкирии местные жители нашли на дороге мешки с обезображенными трупами собак

18:41  6 Мая 2017
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В Башкирии местные жители нашли на дороге мешки с обезображенными трупами собак

Уфа, 6 мая. Жители поселка Иглино опубликовали в социальных сетях фотографии мешков, заполненных трупами собак и других мелких животных.

Авторы публикации сообщают, что в мешках находилось несколько десятков обезображенных трупов. Отмечается, что на некоторых животных были надеты ошейники. Хозяева до сих пор могут искать своих любимцев, не подозревая о том, что с ними случилось.

В Башкирии местные жители нашли на дороге мешки с обезображенными трупами собак

Очевидцы обратились в правоохранительные органы с просьбой найти злоумышленников. В местной прокуратуре уже пообещали разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее Газета.ру написала, что на западе города Москвы мужчину задержали за кражу золотистого ретривера.

Алексей Громов
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