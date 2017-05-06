Группе ВКС РФ «Русские витязи» исполнилось 26 лет

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Москва, 6 мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» выполнила демонстрационные полеты в 28 странах мира.

«Русские витязи» стали постоянными участниками российского авиакосмического салона МАКС, патриотических акций и международных соревнований «Авиадартс». Пилотажная группа уже много лет летает на истребителях МиГ-29.

Данный самолет обладает отличными характеристиками и позволяет выполнять любые фигуры высшего пилотажа, как в одиночных, так и в групповых полетах. «Витязи» постоянно совершенствуют свое мастерство и придумывают новые комбинации фигур.