Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Россия
Группе ВКС РФ «Русские витязи» исполнилось 26 лет

Группе ВКС РФ «Русские витязи» исполнилось 26 лет

18:19  6 Мая 2017
83

Группе ВКС РФ «Русские витязи» исполнилось 26 лет

Москва, 6 мая. Авиационная группа высшего пилотажа ВКС РФ «Русские витязи» выполнила демонстрационные полеты в 28 странах мира.

«Русские витязи» стали постоянными участниками российского авиакосмического салона МАКС, патриотических акций и международных соревнований «Авиадартс». Пилотажная группа уже много лет летает на истребителях МиГ-29.

Группе ВКС РФ «Русские витязи» исполнилось 26 лет

Данный самолет обладает отличными характеристиками и позволяет выполнять любые фигуры высшего пилотажа, как в одиночных, так и в групповых полетах. «Витязи» постоянно совершенствуют свое мастерство и придумывают новые комбинации фигур.

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров