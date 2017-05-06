Испортить за 15 секунд: вандал в США изрезал картину за $3 млн

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Аспен (США), 6 мая. Неизвестный молодой человек испортил картину американского художника Кристофера Вула «Без названия 2004», стоимость которой оценивается почти в 3 млн долларов, потратив на это не более 15 минут. Инцидент произошел в американском городе Аспен (Колорадо).

На кадрах видеоролика, который уже появился в Сети, видно, как молодой человек заходит в галерею, подходит к картине и несколько раз бьет по ней ножом, после чего убегает. По словам владельца галереи, полотно практически полностью уничтожено. В настоящий момент полиция ищет вандала.