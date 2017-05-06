Главные новости 6 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей субботы, 6 мая.

Американские уфологи, проанализировав фото поверхности Марса, опубликованные космическим агентством NASA, пришли к выводу, что на Красной планете имеются артефакты времен Второй мировой войны. Уфологи показали на видео найденные на Марсе пистолет и каску времен Второй мировой войны.

Журналист Дмитрий Гнап опубликовал на своей странице в Facebook фотографию российского паспорта невестки президента Украины Петра Порошенко Юлии, предложив ей прилюдно сжечь документ. Невестке Порошенко с российским паспортом предложили устроить перфоманс на Майдане.

Украинская писательница Лариса Ница считает, что российский император Петр Первый «отобрал у Украины историю Руси». Украинская сказочница поведала, как «неграмотный» Петр отобрал у Украины Русь.

Сирийские войска отбили у ИГ* ключевые позиции к югу от Дейр эз-Зора. Междоусобные бои оппозиционных группировок под Дамаском продолжались почти все сутки. САА понесла численные потери в боях с ИГ между Хомсом и Пальмирой. Сирия итоги за сутки на 6 мая 6.00: ИГ потеряло ключевые позиции в Дейр эз-Зоре, стычки боевиков в Дамаске.

В США вышла книга «Инопланетяне: ведущие ученые о поисках внеземной жизни», которая описывает возможные сценарии знакомства землян с инопланетянами, сообщил ее автор, специалист по квантовой физике Джим аль-Халили. Ученые рассказали, каким будет первый контакт с инопланетянами.

Сирийская армия обезопасила границу с Ливаном на отрезке более 100 километров. Сирийское командование готовит кампанию по снятию блокады ИГ с Дейр эз-Зора. Сирия новости 6 мая 12.30: войска Асада обезопасили 100 км границы с Ливаном, «Тигры» будут снимать блокаду ИГ с Дейр эз-Зора.

Власти итальянской Венеции запретили открывать новые точки уличной продажи шаурмы, а также ограничили количество точек общепита, где можно приобрести кусковую пиццу. Венеция объявила войну шаурме ради сохранения пристойности.

Истребитель времен Второй мировой войны подняли со дна моря неподалеку от строящегося моста через Керченский пролив. Подбитый американский истребитель достали из воды близ Крымского моста.

Украинская певица, победительница «Евровидения-2016», Джамала призвала не позволить России «испортить» конкурс исполнителей в этом году. Маразм крепчал: Джамала заявила о грядущих «российских провокациях» на «Евровидении».

Жуткое ДТП с участием лихача-«шахматиста» произошло накануне в Подмосковье. Одному из участников дорожного движения удалось снять происходящее на видеорегистратор. Жуткое ДТП с «шахматистом» в Подмосковье попало на камеру видеорегистратора.

* Организация запрещена на территории РФ.