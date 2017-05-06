МИД РФ: «Изыскания» Human Rights Watch о химической атаке в Идлибе не выдерживают критики

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Москва, 6 мая. Российские власти раскритиковали европейские страны и правозащитную организацию Human Right Watch в скороспелых выводах по химической атаке в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

По словам представителей министерства иностранных дел РФ, Франция, Германия и функционеры HRW сразу же пришли к выводу о причастности Дамаска к инциденту в Идлибе.

«Им понадобилось буквально несколько дней, чтобы прийти к безапелляционному выводу о якобы установленной ответственности Дамаска за применение, как утверждается, снаряженных зарином авиационных боеприпасов в н.п. Хан-Шейхун, провинция Идлиб», — говорится в сообщении МИД РФ.

Что касается выводов Франции об использовании сирийскими военными гранат, начиненных зарином, то «вся история химического оружия не знала» таких фальсификаций.