Сирия: беспилотник ИГ обстрелял Дейр эз-Зор, погиб ребенок

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Дейр эз-Зор, 6 мая. Сирийские источники сообщают об обстреле жилых кварталов Дейр эз-Зора боевиками «Исламского государства»*.

По данным арабских СМИ боеприпас, выпущенный с беспилотного летательного аппарата боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), разорвался в квартале Аль-Кусур осажденного города. Погиб ребенок, еще четыре человека получили ранения.

Добровольцы Республиканской гвардии САР намерены отправиться в Дейр эз-Зор на помощь местному гарнизону.

Ранее Газета.ру написала, что МИД РФ обнародовал текст меморандума о создании зон деэскалации в САР.

* Организация запрещена на территории РФ.