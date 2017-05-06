В РПЦ назвали запрет воскресного шопинга для россиян правильной идеей

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Москва, 6 мая. Русская православная церковь поддерживает инициативу ограничить работу торговых центров по воскресеньям, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион.

По словам представителей РПЦ, в воскресенье необходимо ограничить шопинг, так как в этот день жители России должны отдыхать и проводить вместе с семьей. Митрополит подчеркнул, что в седьмой день недели верующие люди ходят в церковь.

В РПЦ убеждены, что шопинг по воскресеньям разрушает семью и становится причиной разводов, передает «Россия-24».

Ранее режиссер Алексей Учитель поблагодарил митрополита Волоколамского Илариона за прямоту и честную оценку фильма «Матильда».