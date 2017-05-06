Патриотизм по рецепту Барышева: более тысячи школьников вступили в ряды «Юнармии» в Мордовии

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Сегодня, 6 мая, в Саранске более тысячи учащихся муниципальных образовательных учреждений Республики Мордовия, а также 160 воспитанников кадетских и казачьих классов стали членами Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Торжественная церемония состоялась на площади Победы у Вечного огня перед памятником «Родина-Мать». Помимо региональных чиновников, на церемонии присутствовали представители Центрального спортивного клуба Армии, на базе которого в мае 2016 года по поручению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу начало функционировать юнармейское движение. Армейский клуб представляли начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев, советник начальника ЦСКА Влада Тиканова, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону подполковник Светлана Ишмуратова, олимпийская чемпионка по фехтованию капитан Анна Сивкова, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе майор Алексей Мишин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике капитан Анна Чичерова, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр по санному спорту капитан Альберт Демченко, а также начальник главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков.

Кроме того, на церемонии присутствовали представители министерства обороны Российской Федерации: начальник войск РЗБЗ ЦВО генерал-майор Валерий Васильев, начальник 8-го Управления ГШ ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и начальник Главного ракетно-артиллерийского управления МО РФ генерал-лейтенант Николай Паршин.

Одним из самых главным событий мероприятия стала клятва на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Она была произнесена саранскими десятиклассниками Виктором Тюрюшкином и Анжелой Калиниченко. Клятву принимал начальник регионального штаба «Юнармии» Сергей Кульков.

По словам главы Республики Мордовия Владимира Волкова, который присутствовал на церемонии, молодое поколение должно расти здоровым, сильным, а также дисциплинированным. Если оно будет соответствовать этим критериям, молодежь сможет в будущем достойно проявить себя и в мирной жизни, и в деле защиты Отечества.

Как заметил Труненков, в Саранске состоялось самое массовое посвящение в истории юнармейского движения. Он отметил, что они стали еще ближе к заветной отметке в 100 тысяч участников движения «Юнармия». Более того, подчеркнул Труненков, это не осталось незамеченным на высшем государственном уровне. Многие юнармейцы в этом году примут участие в Параде Победы 9 мая практически во всех 85 субъектах страны, в том числе пройдут маршем по Красной Площади.

Кроме того, 9 мая в ходе праздничного парада, которое посвящено Дню Победы, юнармейцы Республики Мордовии пройдут маршем по Советской площади в городе Саранск, а также примут участие в шествии Бессмертного полка.

Отметим, что молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано по поручению министра обороны Сергея Шойгу при активном участии Михаила Барышева. На сегодняшний день в ряды «Юнармии» вступили около 95 тысячи детей со всех регионов страны. Для Барышева слово «патриотизм» — не пустой звук. Так, основной деятельностью движения «Юнармия» является патриотическое воспитание молодежи при активной помощи детско-юношеских военно-патриотических клубов, военно-спортивных игр, соревнований по прикладным видам спорта, вахт памяти, сдач норм ГТО и походов по местам боевой славы.

Кроме того, ни для кого не секрет, что проведение в России военных игр во многом стало возможным лишь благодаря стараниям Барышева. Именно он отвечает за подготовку и организацию мероприятия. Заметим, что Барышев руководит ЦСКА всего несколько лет, но результаты налицо — удалось достичь существенного прогресса. Именно благодаря ему в армии появились отдельные спортивные роты, он привлек под свои знамена как опытных атлетов, так и совсем юных ребят, которые в будущем обязательно проявят себя.