Дамаск: отряды «Ан-Нусры» согласились покинуть лагерь Ярмук

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Дамаск, 6 мая. Правительственные войска достигли договоренности с боевиками филиала «Ан-Нусры» об эвакуации из лагеря в провинции Дамаск.

Подразделение запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра» контролирует порядка 10 процентов лагеря Ярмук, 20 процентов уже освобождены сирийскими войсками, остальная территория находится под контролем «Исламского государства»* (группировка запрещена в России).

Командование Сирийской арабской армии договорилось с боевиками «Ан-Нусры» об эвакуации террористов в провинцию Идлиб. Это позволит военным занять больше территорий лагеря Ярмук и ослабить позиции игиловцев.

* Организация запрещена на территории РФ.