РФ удовлетворена выводом ОЗХО о применении террористами в Алеппо сернистого иприта

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Москва, 6 мая. Российские власти приветствуют публикацию доклада миссии ОЗХО о применении террористами химического оружия в Сирии. Инцидент произошел в населенном пункте Марат Умм-Хош (провинция Алеппо) 16 сентября 2016 года.

«Вывод, сделанный нами совместно с сирийскими коллегами относительно того, что в н.п. Марат Умм-Хош террористами был применен сернистый иприт, получил полное подтверждение в Организации по запрещению химического оружия. Констатируем это с удовлетворением», — сообщает министерство иностранных дел России.

Москва выразила надежду на то, что все материалы будут переданы экспертной группе ОЗХО и ООН, которая занимается расследованием случаев применения химоружия в Сирии.