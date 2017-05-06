Сирия: Республиканская гвардия САР высадится в Дейр эз-Зоре для борьбы с ИГ

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Дамаск, 6 мая. Командование правительственных войск намерено отправить в осажденный Дейр эз-Зор добровольцев из Республиканской гвардии САР.

Несколько сотен добровольцев из Республиканской гвардии в ближайшее время будут доставлены на авиабазу Дейр эз-Зора для того, чтобы поддержать местный гарнизон в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в России). Военные источники сообщают, что данный контингент будет переведен из района Восточная Гута в провинции Дамаск.

Также стало известно, что подразделения гвардейцев прибудут в район Пальмиры для того, чтобы вести наступление на боевиков вместе с отрядами «Сил Тигра», которые возглавляет Суйхель Аль-Хасан.

* Организация запрещена на территории РФ.