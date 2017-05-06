Apple вырвалась в лидеры по поставкам носимых устройств

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Нью-Йорк, 6 мая. Американская компания Apple стала лидером по поставкам носимых электронных устройств — фитнес-браслетов, смарт-часов и других аксессуаров.

За первый квартал этого года Apple поставила почти 22 миллиона устройств. Этот показатель вырос в сравнении с прошлогодним, и Apple заняла почти 16% рынка, констатируют аналитики Strategy Analytics. За этот период объем поставок смарт-часов Apple составил почти 3,5 миллиона экземпляров.

Второе место по поставкам носимых электронных устройств занимает китайская компания Xiaomi: ее доля рынка составляет 15,5%. Третье место в топе занял Fitbit, отгрузившая 2,9 миллиона носимых электронных устройств (13,2% рынка).

Ране глава Apple Тим Кук рассказал, как ему удалось похудеть на чуть более 13 килограммов благодаря «умным часам» Apple Watch.