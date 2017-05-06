Соцсети высмеяли Кличко, торжественно открывшего «нанотуалет»

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Киев, 6 мая. Мэр Киева Виталий Кличко открыл первый в городе автоматический туалет во время показа достопримечательностей журналистам. По словам чиновника, биотуалет выполнен по последнему слову техники.

Интернет-пользователи восприняли это событие с иронией, назвав чудо-туалет одной из главных достопримечательностей украинской столицы.

«Кличко открыл в Киеве автоматический туалет. Нанотехнологии уже на территории Украины», «Пока космические корабли бороздят просторы вселенной, Кличко торжественно открыл туалет. Автоматический!», — пишут пользователи Twitter.