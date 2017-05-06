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Багдад, 6 мая. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что американцы должны будут вывести из страны военный контингент после победы над «Исламским государством»*.

Свое заявление Абади сделал в ответ на ранее прозвучавшую информацию о том, что Ирак и США рассматривают возможность присутствия американских военных в стране на взаимовыгодных условиях. В данный момент на территории Ирака находятся порядка семи тысяч военнослужащих США, помогающих вести борьбу с группировкой «Исламское государство» (запрещена в России).

Абади отметил, что в Ираке не останется ни одного боевого отряда США, американские военнослужащие продолжат играть роль советников для «поддержания постоянной готовности к возможным вызовам безопасности страны».

* Организация запрещена на территории РФ.