РФ и США готовы восстановить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией
Москва, 6 мая. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд выразили готовность восстановить обязательства стран в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией, сообщили представители министерства обороны России.
Герасимов и Данфорд обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
«Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — констатировали представители военного ведомства России, — а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ* и «Джабхат-ан- Нусры» (запрещенный в России террористические группировки. — Прим. ФАН)».
Ранее правительственные войска Сирии заявили, что намерены полностью обезопасить свою авиабазу от обстрелов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).
* Организация запрещена на территории РФ.