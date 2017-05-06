РФ и США готовы восстановить действие меморандума о безопасности полетов над Сирией

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Москва, 6 мая. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и председатель комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд выразили готовность восстановить обязательства стран в рамках меморандума о безопасности полетов над Сирией, сообщили представители министерства обороны России.

Герасимов и Данфорд обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

«Подтверждена готовность восстановить в полном объеме выполнение сторонами обязательств в соответствии с российско-американским Меморандумом об обеспечении безопасности и предотвращении инцидентов в воздушном пространстве Сирии, — констатировали представители военного ведомства России, — а также продолжить работу над дополнительными мерами для предотвращения конфликтных ситуаций при ведении операций против ИГИЛ* и «Джабхат-ан- Нусры» (запрещенный в России террористические группировки. — Прим. ФАН)».

Ранее правительственные войска Сирии заявили, что намерены полностью обезопасить свою авиабазу от обстрелов «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

* Организация запрещена на территории РФ.